Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani fidanzati dopo Uomini e donne/ Dediche e…

Amore a gonfie vele tra Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani. La conferma arriva direttamente dai social. Dopo la messa in onda della puntata della scelta, Samuele Carniani ha pubblicato una serie di storie su Instagram condividendo le foto della scelta. Tra le tante, Samuele ha ricondiviso un’immagine pubblicata da Ciprian, la scelta e attuale fidanzato di Andrea Nicole, in cui Samuele e Roberta sono insieme. Seduti sul divano, Roberta e Samuele sono stati immortalati di spalle mentre rivevano le emozioni della scelta in tv. La prova che tutti aspettavano è finalmente arrivata.

Dopo essersi scelti nello studio di Uomini e Donne dove si sono incontrati per la prima volta, la coppia di Uomini e Donne si sta godendo un amore che è nato esterna dopo esterna, bacio dopo bacio.

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani: le prima parole dopo la scelta a Uomini e Donne

Ai microfoni di Uomini e Donne, dopo la scelta, Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani hanno rilasciato le prime dichiarazioni da fidanzati. “E’ strano in senso positivo, non in senso negativo”, dice Roberta. “Fino all’ultimo non sono riuscito a capire cosa mi stava dicendo. Sono contento e credo di meritarmelo“, ha detto Samuele ai microfoni di Uomini e Donne mentre, con Roberta, rivedeva l’ultima intervista prima della fatidica scelta. “Ti prometto di essere la tua spalla e proteggerti sempre“, dice ancora Samuele. “Lui mi ha capita e, tante volte, per non darmi altri pensieri, ha tenuto tutto per sè”, ha aggiunto Roberta.

“Lei con me riesce a calmarsi. Credo in noi come coppia”, conclude l’ormai ex corteggiatore. Samuele e Roberta, poi, brindano insieme al “loro inizio”, per la gioia di tutti i loro fan.

