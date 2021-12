Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Chiede scusa a Luca, ma Samuel non ci sta

Roberta Ilaria Giusti chiede scusa a Luca che, nella scorsa puntata di Uomini e Donne non si era presentato in esterna perchè deluso dall’atteggiamento della tronista che, dopo aver vissuto un momento importante con lui, aveva baciato Samue “Volevo scusarmi per i modi usati ieri. Sono venuta qui con la consapevolezza che quello di cui mi vantavo ieri ovvero del riuscire a venirti incontro, del riuscire a mettermi nei tuoi panni, non l’ho fatto da una settimana a questa parte. Ti chiedo scusa se hai sentito una mia mancanza di rispetto e se hai pensato che quello che hai fatto nei miei confronti per me non valga nulla”, ha detto la tronista.

Parole che sono state particolarmente apprezzate da Luca che ha riavvolto il nastro dimenticando le incomprensioni dell’ultimo periodo dovute al carattere forte di entrambi. I due, poi, si abbracciano in segno di pace.

Roberta Ilaria Giusti si è poi scusate anche con Samuele che, nella puntata scorsa, ha spiegato di sentirsi come se la tronista dia la sua presenza per “scontata”. “Ci tenevo a scusarmi anche con Samu. Quando mi hai detto che ti davo per scontato ho negato, ma tornando a casa e vedendo l’effetto che mi ha fatto il nostro confronto, probabilmente ho commetto questo errore e ti volevo chiedere scusa per questo“, ha spiegato Roberta.

Samuele ha accettato le scuse ma ha aggiunto: “Se mi alzo da questa sedia non torno indietro perchè quando ci metto una croce non cambio idea. Io con lei non voglio mettere un punto, voglio mettere una virgola”.

