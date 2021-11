Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Non bacia Samuel e litiga con Luca…

Roberta Ilaria Giusti, puntata dopo puntata, ha conquistato il pubblico di Uomini e donne. Con la sua sincerità e schiettezza che le hanno permesso d’instaurare un rapporto di affetto sincero con Andrea Nicole, è entrata nel cuore dei telespettatori del dating show di canale 5 che attendono con ansia il momento della fatidica scelta sperando di assistere ad un finale da favola. Quel momento, tuttavia, non è ancora così vicino. Pur essendo rimasta da tempo solo con Luca e Samuele, la tronista ha ancora molti dubbi sulla persona con cui vorrebbe lasciare lo studio del programma di Maria De Filippi.

Nelle scorse puntate, infatti, Roberta ha ammesso di nutrire un forte interesse sia per Luca che per Samuele aggiungendo che non si sarebbe mai aspettate di arrivare a tale momento del suo percorso sul trono provando sentimenti per entrambi i corteggiatori. Cosa accadrà, invece, nella nuova puntata di Uomini e Donne?

Roberta Ilaria Giusti attacca Luca e Samuele?

Come svelano le anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover, Roberta Ilaria Giusti, nella puntata in onda oggi, avrà un confronto sia con Luca che con Samuel regalando nuovi colpi di scena. Con Luca la discussione verterà sulla scelta del corteggiatore di non presentarsi in esterna. Scelta che, naturalmente, non è piaciuta alla tronista che è poi uscita con Samuele con cui non c’è stato alcun bacio. Nel corso della puntata, Samuele si lascerà andare anche alle lacrime per poi lasciare lo studio?

Quale sarà la causa di una reazione così forte del corteggiatore? La tronista deciderà di abbandonare a sua volta lo studio per seguirlo e avere un chiarimento? Lo scopriremo nel corso della puntata odierna.

