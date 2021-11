Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Samuele la bacia: “Sono innamorato”. Luca…

Esterna super emozionante quella tra Roberta Ilaria Giusti e Samuele nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Samuele apre il proprio cuore e si lascia andare ammettendo di essersi innamorato. Seduti su un muretto, in un’atmosfera serena e tranquilla, la tronista e il corteggiatore si avvicinano sempre di più fino a baciarsi. “Il bacio l’ho sempre sottovalutato, ma non c’è cosa più bella che baciara la donna di cui sei innamorato“, spiega Samuele in studio dopo aver rivisto le immagini.

Roberta, imbarazzata ed emozionata, resta in silenzio lasciando la parola a Samuele, ma anche a Luca, l’altro corteggiatore con cui ha iniziato un percorso importante. Di fronte al bacio tra Samuele e Roberta Ilaria, Luca non nasconde la propria delusione.

Roberta Ilaria Giusti tra Samuele e Luca a Uomini e Donne

E’ un Luca deluso e amareggiato quello che commenta l’esterna tra Samuele e Roberta Ilaria Giusti. “Vedendo questo, faccio 50 passi indietro. Tra loro vedo una grande complicità e quando me ne vado è perchè mi fa male vederli così“, spiega Luca. “Non sono innamorato perchè penso di non potermi innamorare qua dentro, ma ciò non significa che io non stia male. Ogni volta che torno a casa, dopo aver rivisto la loro complicità, mi fa male. Ribadisco che non sono innamorato, ma provo qualcosa perchè non cucino per tutte e non mando fiori a tutte“, aggiunge Luca.

“Io capisco il suo discorso, ma non voglio vivermi le cose a metà per paura delle loro reazione”, replica Roberta Ilaria che, pur apprezzando la reazione di Luca, non vuole assolutamente cambiare il proprio atteggiamento.

