Roberta Mastromichele chi è, fidanzata Gilles Rocca/ La prima foto insieme: “Con lei sto bene”

Roberta Mastromichele chi è la nuova fidanzata di Gilles Rocca

Gilles Rocca sarà ospite, questo pomeriggio, a La volta buona condotto da Caterina Balivo. L’attore e regista ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Miriam Galanti. Roberta Mastromichele, è infatti la nuova fidanzata di Rocca ed è un’attrice abbastanza nota al pubblico.

Nata a Roma, Roberta è conosciuta soprattutto per aver recitato in Come Tu mi vuoi e nella nota saga Manuale d’amore. La nuova fidanzata di Rocca è anche finita su piccolo schermo grazie all’apprezzato programma Quelli che il Calcio nel 2009. In passato è stata a Matt Dillon, attore e regista statunitense: “Ci siamo conosciuti a Roma, in un locale, nel 1999, grazie a un amico comune, il regista Giovanni Veronesi. Sì, è stato un colpo di fulmine. Poi però ci siamo allontanati e ritrovati. Siamo stati insieme dal 2003 al 2005, quando ci siamo persi di nuovo e ci siamo riavvicinati nel 2014″ ha dichiarato al settimanale Oggi.

Gilles Rocca ufficializza l’amore con Roberta Mastromichele

La coppia è molto felice insieme, di recente sono usciti allo scoperto con una prima foto sui social: “E che devo dì… sto tanto bene” ha scritto Rocca. L’ex naufrago è, dunque felice tra le braccia di Roberta Mastromichele con la quale ha ricoperto la gioia dell’amore.

Rocca ha, infatti, sofferto molto per la fine della relazione con l’attrice Galanti: “E’ difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero” ha spiegato l’attore sui social.

