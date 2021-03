Roberta Morise, ex compagna Carlo Conti/ “E’ finita perché eravamo molto esposti…”

Roberta Morise è bella, brava e conduce con successo ma in passato è stata al centro del gossip e anche delle polemiche proprio per via della sua lunga relazione con Carlo Conti, uno dei pilastri della Rai e conduttore di successo. La loro storia è stata bella e lunga ma poi tutto è finito e il sentimento si è logorato proprio per via di quella che lei stessa ha definito una visione diversa della vita e, forse, per via della differenza d’età. I due erano diventati come padre e figlia e la stessa Morise ai microfoni de “I Lunatici” ha spiegato: “Io ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti”. In tempi non sospetti i due hanno parlato anche di altre ragioni mettendone insieme una serie tra cui anche quella che sembrava la poca voglia di lui di sposarsi e avere un figlio fino a che, chiuso con la Morise, ha sposato la sua attuale moglie, Francesca Vaccaro.

Roberta Morise, ex compagna Carlo Conti, perché è finita?

Al settimanale Chi, l’ex compagna di Carlo Conti, è poi andata oltre spiegando: “Ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente. Mi è venuto spontaneo prendere il telefono. E’ vero che ti sposi con Francesca? Lui è stato vago: E’ vero che ne stiamo parlando, ci stiamo pensando…Ma se ci sono già gli inviti. Quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi…”. Lei ha provato a ricominciare prendendo in mano la sua vita e ultimamente si è addirittura parlato di una sua relazione con Ignazio Boschetto ma qualche giorno fa si è mostrata con il suo nuovo fidanzato venendo allo scoperto, di chi si tratta? Di Giulio Fratini, imprenditore ed ex di Raffaella Fico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA