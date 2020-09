ROBERTA MORISE/ L’addio a I Fatti Vostri e il tira e molla con Ignazio Boschetto

Roberta Morise è tra gli ospiti della puntata di oggi di C’è tempo per… il programma condotto su Rai Uno tutte le mattine dal lunedì al venerdì da Anna Falchi e Beppe Convertini. Una collocazione, quella nel daytime, che la conduttrice conosce bene avendola occupata con I Fatti Vostri su Rai Due accanto a Giancarlo Magalli. I vertici Rai hanno però stabilito la necessità di un cambio al timone del programma, almeno per quanto riguarda la parte femminile, e al posto della Morise toccherà a Samanta Togni il compito di accogliere nella piazza de I Fatti Vostri un pubblico affezionato ad una trasmissione ormai storica com’è quella di Rai Due. Di certo c’è che Giancarlo Magalli ha respinto al mittente le accuse di chi sosteneva che ci fosse proprio il suo zampino dietro l’addio della collega: “Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise e del dispiacere per la sua sostituzione, che non ho voluto di certo io, riportano la notizia insinuando che abbia scelto tutto io. Siete bugiardi e infami”.

ROBERTA MORISE: CON IGNAZIO BOSCHETTO NON E’ FINITA

Oltre che per l’addio a I Fatti Vostri, quest’estate si è parlato di Roberta Morise anche sulle riviste di gossip. I rotocalchi hanno infatti registrato qualche tensione in amore tra la conduttrice e Ignazio Boschetto, il cantante de Il Volo al quale si è recentemente legata sentimentalmente. Secondo il portale Giornalettismo, a mettere a rischio il loro amore sono stati non tanto i rumors – sempre prontamente smentiti – su un flirt con Eros Ramazzotti, bensì, una forte lite che avrebbe portato i due a mettere un punto alla loro storia. Il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini ha però smentito che tra i due sia stata già scritta la parola fine: “Pace fatta dopo un estate di tira e molla tra Roberta Morise e il giovane cantante de Il Volo Ignazio Boschetto. I due dopo un forte litigio che li ha divisi in Sicilia, poche settimane fa, si sono ricongiunti lo scorso weekend a Cirò Marina (la cittadina di lei) e Ignazio è diventato uno di famiglia dopo aver conosciuto gli affetti più cari della showgirl”.



