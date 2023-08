Roberta Morise, tra i concorrenti di Tale e quale show 2023?/ Lei snobba l’ex Carlo Conti e…

Tale e quale show, Roberta Morise nel cast dei concorrenti? L’intervento rivelatorio

Roberta Morise replica al gossip che la vedrebbe prossima alla partecipazione a Tale e quale show 2023, il talent show condotto dall’ex, Carlo Conti. Che i due ex siano in procinto di rivedersi nel piccolo schermo, in occasione dell’attesa stagione, in onda in chiaro tv su Rai 1 e in streaming online su Raiplay, il venerdì sera? La risposta della bella e brava conduttrice del Mezzogiorno Rai, al timone di Camper, é secca e glissa l’ex fidanzato dell’intervistata e popolare personaggio televisivo :

“Per la prossima stagione tv ho ben altri progetti. In futuro mai dire mai!”, fa sapere Roberta. Ma cosa ne penserà l’ex e collega dell’intervistata, di casa Rai?

Loretta Goggi: "Livello di frustrazione pericoloso.."/ L'addio ai social é amaro

Roberta Morise pronta a collaborare con Carlo Conti?

Tuttavia, i rapporti della showgirl con l’ex Carlo Conti, si direbbero proseguire in modo civile, oltre la rottura in amore tra i due, che ha segnato un istante nella linea del tempo dei due destinati vip: “Non sarei in imbarazzo a lavorare con Carlo Conti”, aggiunge sibillina la conduttrice. Questo, quindi, aprendo ad una collab in futuro con l’ex, incalzata dai quesiti in una nuova intervista concessa a Mio magazine. Alla nota testata giornalistica, poi, Roberta Morise rimarca la stima nutrita per Carlo Conti: “A livello professionale l’ho sempre stimato tantissimo e in passato, quando ho collaborato con lui, ho sempre imparato tanto”.

Loretta Goggi: "Il Grande Fratello é trash? Poteva pensarci prima.."/ La bordata a Piersilvio Berlusconi

Ma cosa cerca la conduttrice Rai di Camper, Roberta Morise, nel suo ideale di uomo e compagno di vita, perfetto?. “Un prezioso complice e un forte sostegno”, é la dichiarazione intimista che rilascia a mezzo stampa, l’ex storica di Carlo Conti.

Intanto, il cantautore originario di Napoli, Gigi D’Alessio, commuove il popolo del web con una dedica destinata al compianto cantautore di L’italiano: viene a mancare all’età di 80 anni, Toto Cutugno…

LEGGI ANCHE:

Alex Belli choc su Tale e Quale Show 2023/ "Sono anni che Carlo Conti mi propone di partecipare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA