Roberta Petrelluzzi, chi è la conduttrice di Un giorno in pretura/ Vita privata top secret

Chi è Roberta Petrelluzzi

Roberta Petrelluzzi è la conduttrice ma anche l’ideatrice di “Un giorno in pretura“, uno dei programmi più longevi di Raitre in cui vengono affrontati i principali casi di cronaca italiani, ma chi è Roberta Petrelluzzi? Dopo essersi laureata in Scienze biologiche, ha lavorato come ricercatrice universitaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Sapienza di Roma. Nel 1979 viene selezionata, mediante concorso, quale programmista regista nelle trasmissioni degli spazi regionali del Lazio nella neonata Rai 3 e da quel momento prende il via la sua carriera.

Conduce, realizza servizi e partecipa alla preparazione di numerosi programmi tra cui: La posta del cittadino, trasmissione in difesa del cittadino, L’anno santo, Roma città-anticittà e In pretura, precursore di Un giorno in pretura che diventa il suo marchio di fabbrica dando risalto a tanti ed importanti fatti di cronaca.

La vita privata di Roberta Petrelluzzi

Nata a Adrara San Martino, in provincia di Bergamo, Roberta Petrelluzzi è cresciuta a Sarnico e a Bergamo. «Mi sono trasferita presto a Sarnico – ha raccontato qualche anno fa al Corriere -. Ho fatto le scuole medie in collegio, in Città Alta. Poi il liceo a Genova, l’università a Milano. Ora vivo a Roma da quasi cinquant’anni. Appartengo a una generazione che si è sempre sentita cittadina del mondo».

Della vita privata di Roberta Petrelluzzi, invece, non si sa assolutamente nulla. Nonostante lavori da anni in tv, ha sempre protetto il proprio privato e in tanti anni non è mai trapelato nulla. La Petrelluzzi, inoltre, non ha neanche un profilo social e su Facebook sono nati solo gruppi creati dai fan appassionati alla sua trasmissione senza, tuttavia, riuscire a scovare la più piccola informazione sul suo privato. Ad oggi, infatti, non si sa se sia sposata o se lo sia stata e se abbia figli.

