Roberta Termali, chi è la madre di Andrea Zenga/ “Con Walter un amore incredibile”

Roberta Termali e l’amore per Walter Zenga

Roberta Termali è l’ex compagna di Walter Zenga e madre di Andrea Zenga, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Come sono i rapporti oggi? La ex conduttrice ha incontrato l’ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio tantissimi anni fa proprio durante un programma trasmesso da Odeon Tv. “Ci conoscemmo nel programma di Odeon tv, ci sposammo nel 1992 in comune. Perché lui era già stato sposato” – ha raccontato la Termali dalle pagine della gazzetta.it. Proprio ricordando la storia d’amore vissuto con l’ex campione di calcio ha aggiunto: “un amore incredibile, durato fino al ‘97. Non l’ho mai tradito, ero e sono per la monogamia, decisamente tradizionalista. Abbiamo avuto due figli, Nicolò nell’89, Andrea nel ‘’93. Finì, lui stava già con Hoara Borselli con la quale si trasferì a Boston”.

La loro storia è però naufragata ed oggi tra i due non c’è un rapporto stretto. “Non lo sento. Non ho mai chiesto niente per me, ma solo cose modeste per i figli. Con Nicolò ha anche un discreto rapporto, si sono visti a Dubai, si sentono. Entrambi i figli di Walter sono amici di Jacopo, l’altro maschio che ha avuto da Elvira”.

Roberta Termali, la nuova vita dopo Walter Zenga

Dopo la fine della storia d’amore con Walter Zenga, Roberta Termali si è rifatta una vita. Prima si è sposta con Andrea Accorrono, il papà dei suoi due figli Francesco e Fabio, ma anche questa volta il matrimonio è naufragato. Successivamente si è legata a Guglielmo Borgiani, un avvocato di Macerata. “Mi sono risposata nelle Marche, dove ho scelto di vivere, sempre in comune, con Andrea Accorroni. È finita pure con lui. Da lui ho avuto Francesco (16 anni) e Fabio (14). Vivo praticamente con tutti e quattro, solo Nicolò sta per conto suo, ma viene a pranzo a mangiare a casa perché Germana (un’istituzione in casa) cucina divinamente” – ha detto la conduttrice che oggi è legata a Guglielmo Borgiani: “lui mi ha fatto riscoprire l’amore, ho sentito stima e rispetto. Ci vediamo nei weekend e qualche volta in settimana. Sono felice e lo sono i ragazzi”.

Infine parlando di lavoro non esclude la possibilità di un ritorno in tv: “basta che non sia Master Chef vip perché ai fornelli non me la cavo benissimo e rischierei una figuraccia. E’ un ambiente che mi piace. Se lavori con rispetto e professionalità è una bella esperienza. Mantengo delle amicizie con Paola Ferrari, Paola Perego, Antonella Clerici con la quale ci siamo promesse di vederci appena finisce con Sanremo Young. Ho sempre avuto l’idea di partecipare a Ballando con le Stelle, ma dopo un provino Milly Carlucci non mi ha presa. Le ho sempre mandato un sms dicendole che ci sono. Niente”.











