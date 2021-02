Roberta Termali, madre Andrea Zenga/ “Walter? Sono 24 anni che ci siamo lasciati”

Roberta Termali è la madre di Andrea Zenga, il figlio di Walter Zenga e concorrente del Grande Fratello Vip 5. Un amore importante quello che ha legato la ex conduttrice televisiva all’ex portiere dell’Inter da cui sono nati due splendidi figli Nicolò e Andrea. Il matrimonio è poi naufragato e i rapporti non sono rimasti idilliaci con Walter Zenga che è stato spesso un padre assente. Intervistata dal settimanale Chi la Termali ha dichiarato: “sono 24 anni che ci siamo lasciati. Non ho nulla da dire se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Nicolò perché ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo”. La ex conduttrice sportiva ha proseguito parlando proprio dei suoi due figli: “Niki lavora in un’azienda, si fa il mazzo. Andrea prima del GF Vip faceva l’agente immobiliare. Il padre, il loro padre, non c’era. Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri. L’ho trovato davvero ingiusto. Qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza e del cuore. E da madre non posso dire altro che: guai a chi fa soffrire i miei figli. Io sono una tigre, mi butterei nel fuoco per loro”.

Roberta Termali sul figlio Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Roberta Termali è una mamma super presente per i suoi figli Andrea e Nicolò Zenga nati dal matrimonio con Walter Zenga. A difenderla in questi giorni ci ha pensato anche Antonella Clerici che, in collegamento con la ex conduttrice nel programma “E’ sempre mezzogiorno”, ha raccontato: “lei per amore ha rinunciato davvero a tutto, questa è la verità e io posso dirlo perché c’ero. E’ una mamma straordinaria. E’ una mamma di 4 figli maschi. Sei stata bravissima. Andrea l’abbiamo visto tutti nel Grande Fratello con tutte le dinamiche familiari di cui non voglio parlare, ma i tuoi figli sono cresciuti proprio bene”. Parole che hanno avuto una replica dalla Termali: “sono convinta di quello che ho fatto, forse avrei potuto gestire entrambe le cose e non abbandonare tutto, magari lasciare dentro un piedino, cosa che non perdo la speranza di fare un giorno ma i 4 moschettieri sono stati e saranno per sempre la mia vita”. Infine la Termali si è espressa anche sul flirt tra il figlio Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: “gli occhi di mio figlio Andrea non mentono mai. Con Rosalinda sta provando emozioni fortissime. La trovo morigerata, con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Non posso che essere contenta per lui, per entrambi…”.



