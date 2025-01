Lara Carnevale, chi è l’ex compagna di Simone Montedoro

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata ricca di ospiti, su Rai 1, come sempre nel salotto televisivo di Caterina Balivo. Ai microfoni della conduttrice si racconterà anche Simone Montedoro, diviso tra la carriera e una vita privata che lo vede padre di due figli e felicemente fidanzato con la compagna Roberta Volpicella, conosciuta nel 2021 e dalla quale ha avuto una figlia, Vittoria, nata l’anno successivo al fidanzamento. Prima di loro, però, l’attore di Don Matteo ha vissuto un’altra importante relazione dalla quale ha avuto il suo primo figlio.

Lara Carnevale è infatti l’ex compagna di Simone Montedoro: nata nel 1981, sin da giovanissima ha sviluppato una grandissima passione per il mondo dello sport e del fitness. Nel corso degli anni è infatti diventata una professionista nel campo dell’atletica leggera; attualmente, invece, vive e lavora a Ibiza come insegnante di gyrotonic e gyrokinesis e sul suo profilo Instagram spesso condivide contenuti ed immagini inerenti alla sua attività.

Simone Montedoro e Lara Carnevale, dalla nascita del figlio Matteo alla rottura

Simone Montedoro e l’ex compagna Lara Carnevale sono stati insieme per tantissimi anni e dalla loro storia d’amore è nato nel 2014 un figlio di nome Matteo; tuttavia, la relazione è successivamente naufragata ed entrambi hanno aperto un nuovo capitolo della loro vita. Ma come si erano conosciuti e come era scattata la scintilla del loro amore?

In una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1, l’attore aveva raccontato la genesi della loro conoscenza: “Ci siamo un po’ frequentati, ma nessuno si sbilanciava. Poi, un giorno, dovevamo capire se andare avanti o no. Era Natale e ci siamo visti a casa mia. Ci siamo consegnati due lettere scritte a mano e nessuno sapeva niente. Abbiamo letto queste lettere in cui abbiamo messo da parte la corazza e da lì è nato tutto e non ci siamo più lasciati”.

