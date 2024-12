Vivere da protagonista la scena musicale è certamente il sogno di molti; Robertino – nome d’arte di Roberto Loreti – ci è riuscito seppur per un periodo non caratterizzato dalla costanza. Certo è che le sue gesta tra gli anni sessanta e settanta gli hanno concesso l’onore e la soddisfazione di entrare nell’Olimpo della musica italiana in particolare per un grande successo come ‘Con un bacio piccolissimo’. Una canzone ancora oggi impressa nella memoria degli appassionati e che non può che rimandare al valore dell’amore, della tenerezza dei sentimenti. Un aspetto che domina nella vita del cantante e che oggi corrisponde alla moglie di Robertino, Laura Rozzo.

Robertino non ha mai amato la luce dei riflettori e l’ostentazione della sua vita privata, sono infatti poche le informazioni a proposito della liaison con la seconda moglie, Laura Rozzo. Sappiamo che il matrimonio, dopo alcuni anni di fidanzamento, dura ormai da tempo e insieme hanno suggellato il rapporto con la nascita di un figlio, Lorenzo.

Robertino – alias Roberto Loreti – custodisce un immenso dolore; una ferita di cui raramente ha parlato se non con brevi accenni. Segno non solo di pudore e riservatezza ma anche di quanto si tratti di un tragico evento considerabile quasi innaturale. Per un genitore, l’idea di veder andare via un proprio figlio è forse l’ultimo dei pensieri, l’ultima delle paure; il cantante, nel 2021, ha dovuto accettare la prematura scomparsa di suo figlio a causa di un lungo calvario alle prese con la malattia.

Come anticipato, pochi accenni da parte di Robertino a proposito dell’immenso dolore da parte del figlio. “Aveva 46 anni, era bravissimo; la malattia…”, parlava così il cantante ospite un anno dopo il terribile lutto nel programma Oggi è un altro giorno, allora condotto da Serena Bortone.