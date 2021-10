Roberto Alessi/ “Guillermo Mariotto? Cercava attenzioni ma Al Bano lo ha asfaltato!”

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è intervenuto in collegamento a Domenica In per commentare l’atteggiamento di Guillermo Mariotto a scapito di Al Bano Carrisi, ieri sera a Ballando con le stelle: “Mariotto si sta rivelando simpatico come una dichiarazione dei redditi. Non può dire di essere emozionato davanti ad Al Bano e poi dopo le quattro sufficienze dei suoi colleghi gli dà uno zero!”, ha commentato. A detta del direttore Mariotto temporeggerebbe prima di dare il suo voto per poter avere la telecamera più a lungo su di sé. “Io sono annientato dal coraggio che ha Mariotto!”, ha aggiunto. “Era palese che voleva strappare l’attenzione e l’ha avuta, ha voluto fermare il suo primo piano con uno zero ma Al Bano lo ha poi asfaltato quando ha preso i tuoi occhiali e quando ha cantato”.

Roberto Alessi ha così preso le difese di Al Bano esaltando non solo la sua voce ma anche il suo ballo: “Dovresti portarci un po’ di rispetto!”, ha proseguito rivolgendosi al giurato di Ballando. Il battibecco è proseguito nello studio di Domenica In, coinvolgendo anche l’ospite.

Roberto Alessi da Al Bano a Mariotto: le sue difese

Roberto Alessi ha proseguito durante il suo collegamento: “L’ha asfaltato più che mai, Al Bano sa anche essere sadico”, e riferendosi al cantante ha poi intimato al cantante di essere più buono. “A questo punto difendo Mariotto perché va salvato da se stesso”, ha aggiunto il direttore di Novella 2000 dopo la parole di Carrisi anche in studio.

Roberto Alessi aveva espresso il suo parere anche attraverso la sua pagina Instagram nelle passate ore, quando aveva scritto un post in difesa del cantante di Cellino San Marco: “Guillermo Mariotto ha cercato di rubare la scena ad Al Bano Carrisi a Ballando con le Stelle. Al Bano lo ha asfaltato e ben gli sta. Gli artisti vanno rispettati altro che dare zero”. Oggi a Domenica In ha spiegato che farà un fondo a nome di Mariotto, scherzando sul giudice ed aggiunge ancora su Al Bano: “Lui è bravissimo perché crea spettacolo!”.

