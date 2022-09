Roberto Alessi: “Nedved, chi ha messo video in giro?”/ “Sporta denuncia alla polizia”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000“, nel suo editoriale “Torna a casa Alessi” ha commentato il caso di gossip/cronaca che ha investito letteralmente nei giorni scorsi il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, e di cui ha dato notizia anche “IlSussidiario.net”. Queste le parole del giornalista: “Come avrete visto dai telegiornali che li hanno trasmessi per giorni, due video hanno creato una bufera intorno a Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus. Certo, non era stato commesso nessun reato, ma quando si ha un ruolo importante, non pare vero puntare il dito. Lo si fa a prescindere. In uno l’ex calciatore ceco fa un trenino con tre ragazze e tocca il seno alla prima, in un altro si vede uno che gli assomiglia camminare con andamento più che brillo. Ora la domanda che circola è una sola: chi ha messo in giro i video? Una carognata per screditarlo? Nemici? Antichi rancori? Calciatori che aveva cazziato in passato?”.

“Ma – continua Roberto Alessi –, a parte il gusto di farsi riprendere in certe situazioni (nel video con le ragazze Nedved sa di essere ripreso e guarda in camera) con la fidanzata di allora, la fantina ceca Lucie Anovcinova, cui si è aggiunto l’altro video, Nedved non ha fatto nulla di vietato: le ragazze erano più che consenzienti e, se era lui quello brillo, era a piedi per strada, non guidava”.

ROBERTO ALESSI: “PAVEL NEDVED HA PECCATO DI MANCATA IPOCRISIA?”

Nel suo editoriale per “Novella 2000”, Alessi scrive inoltre che “‘farsi riprendere così non è consono al vicepresidente di una squadra come la Juventus’. Qualche precisino lo ha detto a Pressing, la trasmissione mito di Mediaset diretta da Alberto Brandi. Sarebbe stato tutto perfetto, quindi, se non si fosse fatto riprendere? Insomma, si fa ma non si dice. Nedved ha peccato di mancata ipocrisia? Il sospetto, ripeto, per molti è che si possa trattare di un tentativo deliberato di danneggiare l’immagine del vicepresidente bianconero, che è libero come l’aria, divorziato dopo 25 anni dalla moglie Ivana e con due figli grandi. Ma ecco la verità: dei ragazzi, juventini oltretutto, avevano ripreso Pavel Nedved (o uno che sembra lui) per strada e per puro divertimento avevano messo in giro il video sui social, che in breve è diventato virale. Uno degli uomini presenti alla cena con le ragazze, vedendolo, si è ricordato di avere l’altro video, girato nel febbraio 2020, durante una cena privata in un ritornate di Torino. Con Nedved c’erano sei persone, una di queste ha divulgato il video (cosa che è stata denunciata alla polizia): non immaginava probabilmente che succedesse una bufera contro il suo amico”.

Tuttavia, c’è l’happy ending: per la “Furia Ceca” è tornato il sereno dopo la tempesta. L’ex Pallone d’Oro è stato immortalato al Forte Village, in Sardegna, “con la sua attuale compagna, la cantante slovacca Dara Rolins, 49 anni (lui ne ha compiuti 50 da pochissimo). Lei è un’artista molto popolare all’Est e sta con Nedved da un anno circa, si amano, e sono molto felici. Dara pare che non abbia fatto una piega di fronte alla bufera mediatica che ha coinvolto il fidanzato. Anche Nedved è sereno, ma è evidente che lui il ‘basta che non si sappia in giro’, un credo per tanti integerrimi signori altolocati, dopo tanti anni in Italia non l’ha ancora imparato. Mi permetto un consiglio: Nedved, eviti di farsi riprendere visti i risultati, anche se chi ha diffuso questi filmati non aveva intenzione di fare del male, il suo posticino fa gola a troppi e c’è sempre chi poi, un rosicone, ci inzuppa il biscotto”.











