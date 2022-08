“Nedved ubriaco e balli sexy con 3 donne”/ Video choc sui social, ma è davvero lui?

Pavel Nedved immortalato ubriaco e coinvolto in balli sexy con tre donne, con tanto di palpate al seno a una di esse. È questa l’immagine del vicepresidente della Juventus che emerge da alcuni video pubblicati sui social e che sono rapidamente divenuti virali. Va subito chiarito, anche e soprattutto a tutela dell’interessato, che il soggetto dei filmati è davvero molto somigliante all’ex Pallone d’Oro, complice anche una fluente chioma bionda, ma non si può stabilire con certezza assoluta che si tratti proprio dell’ex numero 11 bianconero, tanto che resta il dubbio sull’identità del protagonista.

Ma cosa mostrano, questi video che vedrebbero coinvolto Pavel Nedved. In uno si vede colui che sembra essere il dirigente bianconero festeggiare in un locale in atteggiamenti decisamente intimi con altre tre donne. Pare che si tratti di una sorta di trenino, ma in versione più hot, dato che non mancano i palpeggiamenti proibiti tra risate e momenti di relax, finiti tuttavia nel mirino, anzi, nell’obiettivo di qualche smartphone, dal quale è stato poi divulgato il materiale.

PAVEL NEDVED UBRIACO PER LE VIE DI TORINO? (VIDEO)

Ci sono anche altri due video attribuiti a Pavel Nedved, ma anche in questo caso è d’obbligo precisare subito come non si abbia certezza alcuna del fatto che si tratti veramente del vicepresidente del club zebrato. Le riprese mostrano un uomo di spalle, con capelli biondi e vestito elegante, che procede barcollando, presumibilmente in stato di ebbrezza e più volte rischiando di franare rovinosamente al suolo.

C’è poi un secondo video in cui si vede un uomo somigliante all’ex centrocampista ceco entrare in un locale con la giacca in mano, presumibilmente lo stesso locale da cui l’individuo protagonista del filmato sopra descritto è poi uscito dopo qualche bicchiere di troppo. Su Twitter e sulle bacheche social si grida già allo scandalo, per via di un comportamento non in linea con lo stile Juventus, ma ribadiamo ancora una volta: non vi è alcuna certezza che sia Pavel Nedved il soggetto immortalato nei video incriminati.

Esta disfrutando bastante nedved pic.twitter.com/y56eEjI2Zr — JUVENTUS ARGENTINA (@JUVEARGENTINA__) August 28, 2022

Il mio vicepresidente è stanco di Allegri ball 🤦‍♀️ #Nedved pic.twitter.com/eFwNbLSGsd — 🇱🇧💎 (@__Zeynep87) August 29, 2022













