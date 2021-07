Roberto Alessi per Raffaella Carrà stravolge la copertina/ Novella 2000 “Ciao Raffa…”

Icona della televisione italiana, della musica e per il Guardian pure del sesso. Raffaella Carrà è questo e molto altro. È, non era, perché può essersene andata via da questo mondo, ma ha il dono dell’eternità nei nostri ricordi. Un potere speciale che ritroviamo nella scelta di Novella 2000, che in extremis ha cambiato la copertina della nuova edizione del settimanale proprio per omaggiare la diva, “l’ultima grande vera soubrette“, per dirla alla Pippo Baudo. Stravolgendo di fatto la stampa, visto che il settimanale è in uscita mercoledì 7 luglio 2021. Il volto di Raffaella Carrà, col suo sorriso emozionante, compare dunque sulla copertina del settimanale di Roberto Alessi, sconvolto come tanti dalla notizia della sua morte. «Io stesso faccio fatica a trattenere le lacrime, è stata sempre così gentile, anche quando ero solo alle prime armi», ricorda il direttore nell’editoriale pubblicato sul sito di Novella 2000. Come Alessi, mezza Italia è cresciuta con Raffaella Carrà. E ora, dopo questa terribile e straziante notizia, si sente orfana.

ALESSI “RAFFAELLA CARRÀ, CLASSE FINO ALLA FINE”

Roberto Alessi nel suo editoriale su Novella 2000, in uscita mercoledì, evidenzia un dettaglio delle ultime ore di Raffaella Carrà che non può passare inosservato e che contribuisce a spiegare il grande amore degli italiani per lei. “Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri“, spiega il direttore del settimanale ricordando le parole di Sergio Japino. “Ha vissuto nella classe, anche le sue ultime volontà, non si è tradita“, osserva poi. A noi resta la sua luce, che non può spegnersi, ma che anzi risplenderà per sempre, perché lei e il suo straordinario talento non possono che essere eterni. E non possiamo fare altro che ringraziarla, come ha deciso di fare lo stesso Roberto Alessi stravolgendo la copertina di Novella 2000 per dedicarla a Raffaella Carrà. Una scelta che può sembrare scontata, ma che non è banale e che ci fa capire ulteriormente il segno indelebile che la grande Raffaella ha lasciato non solo nella tv italiana, ma soprattutto nei nostri cuori.

