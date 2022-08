Roberto Alessi: “Totti e Ilary secondo me tornano insieme”/ “Michelle Hunziker…”

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è stato ospite negli studi di Morning News per parlare dei gossip dell’estate, a cominciare dalla coppia più ricercata di queste settimane, ovvero, quella scoppiata fra Francesco Totti e Ilary Blasi. A riguardo il giornalista ha sganciato la bomba: “Sai che secondo me tornano insieme Totti e Ilary, perchè dove va lui, e dove va lei? E certo…”. Non sarebbe affatto una novità che una coppia vip si riunisce, e qualcuno in studio fa notare come le reunion portino spesso e volentieri anche tanti soldi. Roberto Alessi, parlando poi di Ilary Blasi ma anche Belen Rodriguez e Michelle Hunziker, le più ricercate dai paparazzi, ha aggiunto: “Stiamo parlando di donne che sono partite come modelle e letterine e che oggi sono protagoniste del nostro spettacolo, Ilary oggettivamente è rinata”.

Wanda Nara e Icardi divorziano?/ L'audio confessione di lei: “Non ne posso più”

E ancora: “Differenze con Marilyn Monroe? Lei è un mito, Ilary è una ragazza bellissima di Roma, mamma di tre figli…. sono più vicine a gente come noi, credo che Ilary come Michelle controllino ancora se il frigo è pieno, poi certo sono delle privilegiate. Ho sentito Michelle da poco – ha proseguito Roberto Alessi – e ha detto che è molto contenta in questa fase della sua vita, ma sai quando ci sono dei figli anche piccoli bisogna stare molto attenti a tutelare anche i propri bambini”.

Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi/ "Non è la storia di una notte ma..."

ROBERTO ALESSI: “MARILYN MONROE IMMORTALE NON PER LA SUA BELLEZZA”

A Morning News si è parlato molto anche della sopracitata Marilyn Monroe: “Non era questa bellezza assoluta – ha sottolineato ancora il direttore di Novella 2000 – ma aveva una sensibilità empatica che è andata avanti oltre la sua morte, se tu guardi un suo primo piano ti senti abbracciato da una luna unica, incarnava nella sua storia personale le nostre fragilità e paure, un personaggio apparentemente fortunato che ha avuto una vita spaventosa, la sentiamo come una creatura vittima e che vorremmo ancora oggi proteggere da chi l’ha sfruttata, compresa l’industria cinematografica, continuiamo ad amarla”.

Veronica Peparini lascia Amici? / "E' stata una scuola per me, mi ha insegnato..."

E ancora: “Non è una perfezione fisica che l’ha resa immortale, io ci ho fatto una copertina due settimane fa. Ha avuto una relazione con il presidente Usa e con il fratello, e poco prima della sua morte il famoso compleanno dell’happy birthday a Jfk e con quella canzone che qualcuno ha detto che è come se si fosse puntato una pistola alla testa. Una donna così sexy in quell’abito recentemente indossato dalla Kardashian che si rivolge all’uomo più potente del mondo con quel tono come per dire che lo conosceva, conosceva i suoi segreti: capisci che è apparsa come una minaccia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA