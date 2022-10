Roberto Baggio, chi sono i 3 figli del Divin Codino/ Valentina, Mattia e Leonardo

Roberto Baggio: il Divin Codino ha avuto 3 figli da Andreina Fabbi

Complice la storia di uomo icona del calcio di risonanza internazionale, padre di tre figli, e marito fedele, ripresa nel film edito su Netflix Il Divin codino (interpretato da Andrea Arcangeli), Roberto Baggio é al centro dell’attenzione mediatica. Il grande campione di calcio Roberto Baggio è sposato da 32 anni con Andreina Fabbi, la donna che ha voluto al suo fianco sin da quando i due erano poco più che ragazzi e che l’ha accompagnato fedelmente durante tutte le tappe, nei momenti di forza e debolezza della vita e la carriera, dal successo fino al giorno che ha visto l’uomo leggenda venire all’addio al campo di calcio. Dal matrimonio dei due coniugi, entrambi professanti il buddismo, sono nati tre figli: Valentina, Mattia e Leonardo.

L’identikit dei figli de Il Divin Codino: Valentina, Mattia e Leonardo

Nata il 30 novembre 1967, Andreina Fabbi ha 55 anni e da sempre si occupa della famiglia che ha messo in piedi insieme al campione di calcio, a partire dalla data del matrimonio del 1° luglio 1989, in cui i due hanno deciso di giurarsi amore in eterno. Entrambi fedeli professanti del buddismo, i due coniugi anche per il bene dei figli Valentina, Mattia e Leonardo, si sono tenuti lontani dal mondo del gossip e mantengono un low profile in famiglia, in primis sui social, nonostante l’influenza mediatica del campione di calcio.

In una recente intervista concessa a Vanity Fair il campione originario di Vicenza, riferendosi agli impegni di calciatore che lo hanno spesso visto allontanarsi dalla famiglia, Roberto Baggio ha dichiarato: “I miei figli e mia moglie ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio”.

La primogenita, Valentina Baggio, che é nata nel 1990 e adesso ha 32 anni, é a quanto pare la componente più social della Baggio family. Condivide spesso momenti vissuti insieme alla sua famiglia via social, con oltre 60mila persone pronte a seguirla su Instagram. Il secondogenito Mattia, anche lui attivo sui social, ama definirsi come “chef per divertimento e per gli amici”, mentre il più piccolo Leonardo frequenta ancora la scuola, per cui può dirsi uno studente H24.

Particolarmente virale é diventata la definizione che Valentina Baggio ha dato della coppia formata dai genitori, ovvero “un grande esempio di valori ormai antichi, che il nostro mondo sembra aver dimenticato”.











