Roberto Berger e Björn Borg, ex mariti Loredana Bertè/ Due matrimoni falliti

Loredana Bertè si è sposata due volte: la prima volta con Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario Tommaso Berger del caffè Hag, e con il celebre tennista Björn Borg. La cantante sposò Roberto Berger, di dieci anni più giovane, nel 1983 negli Stati Uniti, dove il giovane miliardario stava studiando. Il loro matrimonio, però, durò solo 4 anni. Nel 1987 la Bertè ha denunciato il marito Roberto Berger per inadempienza agli obblighi coniugali: secondo quanto raccontato dalla cantante, infatti, non hanno mai vissuto sotto lo stesso tempo, ma si incontravano sporadicamente a seconda dei rispettivi impegni. In un’altra occasione la Bertè ha rivelato che Roberto Berger le ha tenuto nascosto di essere figlio di un miliardario: “Me lo nascose per due anni e dopo essermi pagata anche i caffè lo cacciai di casa prima che il padre lo diseredasse”, ha rivelato in un’intervista di numerosi anni fa.

LOREDANA BERTÈ, NON SONO UNA SIGNORA RAI1/ Diretta: omaggia Mimì cambiando le parole

Loredana Bertè: il matrimonio con Björn Borg

Nel settembre del 1989 Loredana Bertè ha sposato il famoso tennista svedese Björn Borg, presentatole dall’ex Adriano Panatta. La loro è stata una relazione tormentata durata fino al 1993. “L’ho sposato perché si era presentato in un modo: I love you, honey. Poi è diventato un altro. Con Borg ho perso sentimenti e conti in banca. Pagavo sempre io, i miliardari non hanno mai soldi in tasca”, ha raccontato la cantante a Verissimo. In un’altra occasione la Bertè ha ammesso di essere rimasta profondamente delusa dal matrimonio con Borg: “All’inizio del nostro rapporto mi stupì riuscendo a tenermi testa, poi le cose sono cambiate. Per andargli dietro e per cercare di salvarlo mi sono persa anch’io. Per seguirlo in Svezia ho abbandonato tutto per sei lunghissimi anni. Tornassi indietro, visto come sono andate le cose, non lo rifarei”.

LEGGI ANCHE:

MIA MARTINI, OMAGGIO LOREDANA BERTÈ/ “Dopo la sua morte ho avuto tanti rimorsi”Loredana Bertè/ Dalle foto veli su Playboy, a Cameriera per Andy Warhol alla cena con Bin Laden...

© RIPRODUZIONE RISERVATA