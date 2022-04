Roberto Bolle chi è? La carriera/ “Grazie a Nureyev capii che la danza era la mia vita”

CHI È ROBERTO BOLLE? RIPERCORRIAMO LA SUA CARRIERA

Roberto Bolle è uno degli ospiti della puntata di domenica 10 aprile 2022 di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta ogni fine settimana da Silvia Toffanin. Il danzatore è una delle icone italiane più celebri a livello internazionale ed è nato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, il 26 marzo 1975. Nel suo curriculum vanta un primato decisamente importante, dal momento che si tratta del primo ballerino al mondo a essere stato contemporaneamente étoile del teatro alla Scala di Milano e principal dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Non solo: è anche Guest Artist al Royal Ballet.

Roberto Bolle, abbraccio alla ballerina ucraina Iana Salenko/ Video: il gesto a Dubai

Ma come nacque la carriera da danzatore per Roberto Bolle? All’età di appena 12 anni fece il suo ingresso alla scuola di ballo dell’accademia del teatro alla Scuola e nel 1996, a seguito di una rappresentazione di “Romeo e Giulietta”, fu nominato primo ballerino. In un’intervista del 2019, concessa a “Io Donna”, l’artista rivelò: “La realtà è andata ben oltre i miei sogni, ma la prima volta che entrai in una scuola di ballo la ricordo molto bene. Non andai a casa con una bella sensazione. Ero andato lì per esprimermi in libertà e invece mi trovavo ad affrontare posizioni e regole rigide. Solo con l’incontro con Rudolf Nureyev capii che la danza sarebbe stata la mia vita”.

DANZA CON ME 2022, ROBERTO BOLLE/ Diretta: ecco Ornella Vanoni e Diana Del Bufalo!

ROBERTO BOLLE, NON SOLO DANZA: ANCHE CONDUZIONE IN TV

Non è stato semplice raggiungere il successo e calcare i palchi dei teatri più celebri e importanti al mondo: “Ciò che più mi è pesato è stato il dover rinunciare a uscire con gli amici, ad andare alle feste – ha confessato Roberto Bolle sempre a “Io Donna” –. Durante l’adolescenza sono esperienze importanti e io ero diviso fra studio e famiglia. Tuttavia, l’arte è un seme che, se piantato da piccoli, sboccia poi negli adulti. Chi conosce le arti da bambino diventa una persona più sensibile”.

Roberto Bolle è fidanzato?/ Presunto compagno e vecchi flirt "Mai detto di esser gay"

Rammentiamo che, oltre alle sue innumerevoli esibizioni nelle vesti di ballerino, il danzatore è stato conduttore di alcuni programmi televisivi, tra cui “Roberto Bolle – La mia danza libera” e “Danza con me”, su Rai Uno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA