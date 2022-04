Video/ Cremonese Alessandria (2-1) highlights e gol: i grigiorossi restano in vetta!

La Cremonese mantiene vivo il sogno della Serie A grazie al successo sull’Alessandria per 2-1, tre punti fondamentali per i grigiorossi che in questa maniera rimangono da soli in testa alla classifica, davanti al Lecce trascinato dalla coppia d’oro Coda-Strefezza (33 gol in due, non a caso comandano la graduatoria riservata ai migliori marcatori del torneo cadetto), ci godremo gli highlights nel video Cremonese Alessandria 2-1. Longo a questo punto invece rischia grosso, d’accordo che mancano solamente cinque giornate al termine della regular season ma per scuotere l’ambiente in vista del rush finale la dirigenza potrebbe usarlo come capro espiatorio, un cambio d’allenatore potrebbe essere la scintilla in grado di riaccendere il gruppo. Se il Vicenza dovesse battere il Crotone tornerebbe in ballo anche la retrocessione diretta in Serie C e i grigi non vogliono scendere di categoria dopo un solo anno di permanenza tra i cadetti.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: tonfo del Frosinone!

L’ultima vittoria del resto risale al 22 gennaio, quando le giornate erano ancora corte e venivamo da una lunga pausa provocata dalla variante Omicron che non aveva fatto prigionieri nemmeno tra i calciatori vaccinati (magari con tre dosi). Con una media punti di 0,79 non si va molto lontano e la tendenza non è di certo incoraggiante. Tornando alla squadra di Pecchia, con un’espulsione a partita le cose diventano molto più difficili di quanto lo siano già. Sabato scorso era stato Crescenzi a lasciare i suoi in dieci, stavolta ci ha pensato Gondo a dare una mano agli avversari di turno con una doppia ammonizione completamente insensata, a pochi istanti dalla pausa, in una situazione di vantaggio. CLICCA QUI PER IL VIDEO CREMONESE ALESSANDRIA 2-1

Diretta/ Cremonese Alessandria (risultato finale 2-1): i grigiorossi restano in testa

VIDEO CREMONESE ALESSANDRIA 2-1, LA CRONACA

Per quanto riguarda la cronaca spicciola del match, la Cremonese parte benino ma poi subisce le iniziative dell’Alessandria che si rende pericolosa con Corazza e Di Gennaro che non inquadrano il bersaglio per questione di centimetri. A metà del primo tempo arriva la svolta: dopo il salvataggio di Pisseri sull’incornata di Gondo, Baez inventa un corridoio perfetto per l’inserimento di Strizzolo che batte l’estremo difensore ospite con un tap-in dopo la respinta iniziale del portiere cresciuto nelle giovanili del Parma. A inizio ripresa i padroni di casa, nonostante l’inferiorità numerica, raddoppiano con l’invenzione di Gaetano che salta due avversari e la mette in buca d’angolo. Gara che viene immediatamente riaperta da Carnesecchi che non trattiene un tiro telefonato di Palombi che accorcia così le distanze, un po’ a sorpresa.

Diretta/ Spal Cosenza (risultato finale 2-2): pari di Ragusa e rosso a Camporese

Visto quanto accaduto nella prima frazione di gioco, Pecchia non si fida degli ammoniti e toglie Buonaiuto per Zanimacchia che a sua volta si becca il giallo. Di Carmine, appena entrato, colpisce malissimo in girata sprecando la chance di chiuderla ben prima del novantesimo. Risultato che rimane in bilico fino al triplice fischio con i giocatori di Longo che, a onor del vero, non riescono comunque a produrre palle gol degne di nota, il portiere dell’Under 21 ha imparato la lezione e non è il tipo che commette lo stesso errore per due volte.

VIDEO CREMONESE ALESSANDRIA 2-1, IL TABELLINO

CREMONESE-ALESSANDRIA 2-1 (1-0)

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola (58’ Castagnetti), Meroni, Ravanelli, Sernicola; Valzania (90’+1’ Ciofani), Gaetano; Baez, Strizzolo (58’ Di Carmine), Buonaiuto (66’ Zanimacchia); Gondo. All. Fabio Pecchia.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Di Gennaro (46’ Coccolo), Prestia, Parodi; Mattiello, Casarini, Milanese (71’ Barillà), Mustacchio (57’ Pierozzi); Chiarello (77’ Kolaj); Corazza (57’ Marconi), Palombi. All. Moreno Longo.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Sez. di Lecce).

AMMONITI: 20’ Di Gennaro (A), 30’ Gondo (C), 64’ Buonaiuto (C), 70’ Zanimacchia (C), 90’+3’ Kolaj (A).

ESPULSO: 44’ Gondo (C) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 28’ Strizzolo (C), 47’ Gaetano (C), 49’ Palombi (A).











© RIPRODUZIONE RISERVATA