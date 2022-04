Roberto Bolle fidanzato?/ Voci su presunta omosessualità “il mio privato è privato!”

Roberto Bolle, la sua presunta omosessualità e la smentita del ballerino

Attorno alla vita privata di Roberto Bolle, da tempo ci sarebbe un interesse quasi morboso della stampa e del gossip, interessati a sapere a tutti i costi se sia o meno omosessuale. “Roberto Bolle è gay?”, “Roberto Bolle è fidanzato?”, sono queste le domande contro le quali il ballerino combatte da anni ed ancor di più contro quella “curiosità morbosa che non fa bene a nessuno e non è ciò che le persone e i giornali dovrebbero cercare da me”. Sono sue parole rilasciate in una intervista di qualche anno fa a Vanity Fair, nel corso della quale Roberto Bolle evidenziava l’invasione, spesso illegittima, rispetto alla sua sfera privata.

I pettegolezzi attorno alla sua presunta omosessualità continuano ad alimentare il gossip attorno a Roberto Bolle, complice anche una sua vecchia intervista al magazine francese Numéro Homme del 2009 nella quale il ballerino avrebbe confessato di essere gay. Affermazioni successivamente smentite e soprattutto giudicate completamente decontestualizzate anche alla luce della scarsa padronanza della lingua straniera.

Roberto Bolle è fidanzato? La sua vita privata è top secret!

Sulla sfera privata, dunque, Roberto Bolle ha preferito tenere un basso profilo, contestando con forza l’invasione del gossip interessato al suo attuale stato sentimentale ancor più che alla sua splendente carriera. Proprio rispetto ai pettegolezzi sulla sua presunta omosessualità, Bolle si era già espresso spiegando ciò che accade dopo aver smesso le scarpette, fuori dal palcoscenico: “Lo spazio che va oltre il palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante, personale e assolutamente privato. Ho sempre tentato di custodirlo gelosamente”. E sull’esigenza di dire o conoscere la verità sulla sessualità, ha aggiunto: “Sono ovviamente tutti liberissimi di raccontare i propri amori e la propria sessualità, ma non è la mia natura e non lo sarà mai”.

Nel corso degli anni, come da lui stesso ammesso, Roberto Bolle ha voluto tenere ben separata la sua vita pubblica da quella privata. “Il mio privato è privato come quello di chiunque altro e non credo servano parole in più. Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissà quale rivelazione”, ha ribadito, mettendo al bando l’eccessiva curiosità al limite della morbosità che ha spinto all’esistenza di foto rubate ed affermazioni mai dette. Nonostante le intenzioni di Bolle di mettere a freno l’interesse della stampa nei suoi confronti, il chiacchiericcio non è stato messo a tacere al punto da attribuirgli negli anni diversi fidanzati tra cui il direttore creativo Daniel Lee con il quale era stato paparazzato in compagnia.











