Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Rischia grosso ma prima..

Ci siamo. Il momento della verità per Roberto Ciufoli è arrivato visto che questa sera affronterà la sua ennesima nomination che potrebbe essergli fatale. Il personaggio analogico della tv si scontrerà con quelli digitali ovvero Ignazio Moser e Andrea Cerioli e se toccherà al pubblico dei social votare sappiamo già bene chi sarà l’eliminato di oggi. Ultima spiaggia però anche per Ciufoli che potrebbe decidere di rimanere su Playa Imboscadissima dando quindi vita ad un altro televoto lampo che cambierà tutto ancora una volta. Sarà sicuramente una puntata elaborata e complicata per Ilary Blasi ma ancora di più per Roberto Ciufoli che continua a soffrire ancora molto il fatto che il gruppo non lo abbia accettato del tutto e la prova starebbe proprio nel fatto che nei giorni scorsi sono scomparsi non solo i suoi fruttini, per i quali è finito nei guai, ma anche la sua bendana, segno del poco rispetto che, a suo dire, gli porta il gruppo.

THEODORA BUGEL, MOGLIE ROBERTO CIUFOLI/ Video sorpresa: "Io e Romeo fieri di te"

Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

L’ennesima nomination ai danni di Roberto Ciufoli all’Isola dei famosi 2021 non ha fatto altro che confermare questa sua teoria e adesso toccherà proprio a lui fare di tutto questa sera per non uscire anche se in questi ultimi giorni di lui si è parlato poco o niente. Anche al ritorno dalle nomination e dalla puntata di venerdì scorso, Ciufoli non ha avuto un momento di gloria tanto da essere tra gli assenti del daytime di oggi. Come finirà quindi per l’attore questa sera? La discussione è sempre dietro l’angolo per la questione nomination tant’è che anche tra Angela Melillo e Andrea Cerioli sono un po’ combiate, figuriamoci poi quando c’è proprio Ciufoli in mezzo.

