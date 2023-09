Roberto Ciufoli frecciata agli ex naufraghi/ “Ragazzi muscolosi che senza telefonini e social erano morti”

Ciufoli parla dell’esperienza all’Isola dei Famosi: “Rappresentava l’unica forma di guadagno”

Roberto Ciufoli, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha raccontato della sua esperienza a distanza di anni. L’attore, ai microfoni del settimanale Vero, ha ripercorso le sfide affrontate in Honduras con tenacia e sopportazione: “L’Isola dei Famosi? Mi viene fame solo a vedere le foto di quell’esperienza, che, comunque, è stata positiva, anche se sono dimagrito 17 chili. ”

E ancora: “Mi era stato proposto di partecipare fin dalla prima edizione, avevo sempre detto no, poi ho deciso di farla per non morire di fame. Da due anni i teatri erano chiusi per la pandemia, il lavoro era scarsissimo. Il reality rappresentava l’unica forma di guadagno.” Ciufoli sottolinea: “Ho resistito per ottanta giorni, fino alla fine, non è stato facile, ma ho testato le mie capacità e le mie doti di resistenza. Ho capito che è tutta una questione di testa, mi sono serviti anche gli anni trascorsi come boy scout. Sono tornato a casa con l’orgoglio dell’anziano“.

Roberto Ciufoli frecciata agli ex naufraghi? Le sue parole

Nel ricordare il suo pesante percorso, Roberto Ciufoli ha lanciato anche una frecciata ai suoi ex compagni d’avventura: “A L’Isola dei Famosi entravano più maschi alfa che zanzare, ma, dopo mezz’ora, questi ragazzi così muscolosi, senza telefonini e senza social erano morti. Io, che ho un’altra formazione mentale, sono riuscito a resistere, e non è un caso se ho fatto amicizia con un’altra concorrente, che aveva una formazione determinata da sportiva, Isolde Kostner” ha affermato su Vero.

I “ragazzi muscolosi” potrebbe riferirsi a Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Matteo Diamante che sono entrati quell’anno. Chi sarà tra loro? Intanto l’attore parla anche dell’amico Pino Insegno: “Le polemiche sul suo ritorno in Rai trovo che siano ingiustificate e strumentali, soprattutto quando vanno a toccare non il merito di un artista, che può piacere o no, ma altro. Non accetto il fatto che questi detrattori mettano un punto interrogativo da dove Pino provenga, il suo passato parla, è storia. Sono polemiche studiate a tavolino e non vanno bene. Pino è un professionista, lavora con successo da 40 anni“.

