Jacopo e Romeo chi sono i figli di Roberto Ciufoli: “20 anni di differenza ma si amano”

Roberto Ciufoli è ospite della puntata di oggi de La volta buona di Caterina Balivo. Attore ed ex componente del quartetto di comici Premiata Ditta attualmente è uno dei concorrenti di Tele Quale Show 2024 dove ogni settimana si cimenta in esilaranti imitazioni. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, chi sono i figli di Roberto Ciufoli? L’attore ha due figli nati da due relazioni diverse: Jacopo che oggi ha 29 anni e Romeo che invece è nato nel 2016. Sul rapporto tra i due fratelli di recente Ciufoli nel programma di Eleonora Daniele ha rivelato: “Si amano con quello piccolo, hanno 21 anni di differenza, ho un ciclo produttivo come una megattera, quindi sono un po’ preoccupato per il prossimo”

Chi è Jacopo uno dei due figli di Roberto Ciufoli? Classe 1995 è nato dalla relazione dell’attore con una costumista della quale non si conoscono maggiori dettagli. Inizialmente ha intrapreso una carriera nel mondo cinematografico, seguendo le orme del padre e collaborando proprio con lui nello spettacolo “The Man Jesus” di Matthew Hurt. Attualmente, invece, stando a quanto riporta la sua bio su LinkedIn sulla sua professione riferisce: “Sono un produttore creativo con un background in business, marketing, moda e produzione di lungometraggi”. Il figlio più piccolo, invece, si chiama Romeo ed ha nove anni ed è nato dalla relazione con l’attuale Theodora Bugel.

Chi sono i figli di Roberto Ciufoli: “Il piccolo è nato con la fecondazione assistita”

Jacopo e Romeo sono i figli di Roberto Ciufoli e sono molto legati tra di loro. In un’intervista concessa a Diva e Donna l’attore ha rivelato che il piccolo è nato grazie alla fecondazione assistita: “Abbiamo cercato questo bambino per anni, ma non riuscivamo a concepirlo. Così abbiamo deciso di ricorrere alla fecondazione assistita. Non è stato un percorso facile, c’è chi è disposto a truffarti. Abbiamo tentato prima in Francia, poi siamo tornati in Italia”. E riguardo le difficoltà della moglie aveva aggiunto: “È un percorso molto delicato e complesso. Successivamente siamo andati in Spagna, dove abbiamo trovato un approccio più rilassato alla fecondazione assistita, e finalmente Theodora è rimasta incinta”.