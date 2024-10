Un uragano di comicità e umorismo ha investito questo pomeriggio il salotto de La Volta Buona; complice Roberto Ciufoli, protagonista in queste settimana a Tale e Quale Show 2024. L’attore non poteva che partire dalla sua esperienza, rivedendo tutti i momenti più iconici alle prese con le imitazioni e aggiungendo poi una piccola frecciatina all’indirizzo dei giudici. “Ah perchè c’è la giuria? Ecco chi erano quei 4, quello con il vassoio in testa… Ma poi me lo potevano dire dai; avrei cercato di farlo uguale…”.

Proseguendo nel racconto dell’esperienza ancora in corso a Tale e Quale Show 2024, Roberto Ciufoli ha commentato in maniera ironica il duetto con Carmen Di Pietro nei panni di Tony Effe e Gaia. “Io invito chiunque a fare quell’esperienza perchè è stata una cosa che mi ha formato… Ah aveva la sciatica? Ecco perchè è andata così allora!”. L’attore ha poi svelato quale sarà il prossimo artista da imitare: “Venerdì prossimo sarò Renato Carosone, abbiamo già iniziato le prove”.

Jacopo, il figlio di Roberto Ciufoli a La Volta Buona: “Abbiamo un rapporto fantastico…”

L’aria è cambiata quando per Roberto Ciufoli a La Volta Buona è arrivata una gradita e dolce sorpresa. A sua insaputa è stato infatti raggiunto da suo figlio Jacopo; un abbraccio denso di affetto che fotografa alla perfezione la bellezza del loro rapporto poi raccontata anche dal ragazzo. “Un papà così? Beh è bello, un’esperienza unica da piccolo e tutt’ora; un rapporto dove per me lui era supereroe e ora che sono cresciuto il rapporto si è evoluto ancora di più ed è fantastico”. Il figlio di Roberto Ciufoli ha poi raccontato anche del rapporto con il fratellino, secondo dei figli di Roberto Ciufoli, Romeo. “Lo aspettavo da un po’, è l’amore della mia vita”.