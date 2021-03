Roberto Ciufoli/ Infortunio alle spalle, ora è un suddito della “regina” Isoardi… (Isola dei Famosi)

Roberto Ciufoli accolto da Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021 con le “regole” dei Rafinados

Roberto Ciufoli è finalmente tornato ed è ufficialmente un naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. Per un po’ abbiamo temuto il peggio per lui per via dell’infortunio alla spalla causatogli da Akash Kumar, ma proprio nella scorsa diretta lo abbiamo visto spuntare dietro a Massimiliano Rosolino per la gioia di tutti. Ilary Blasi ha annunciato che finalmente l’attore può essere un naufrago a tutti gli effetti, che la spalla è tornata intatta e quindi ha ufficialmente preso posto tra i Rafinados. La prima ad accoglierlo è stata proprio la padrona di casa, Elisa Isoardi, che gli ha spiegato subito le regole del loro gruppo o, meglio, come si dorme e dove, e chi si deve occupare del fuoco che loro, a differenza dell’altro gruppo, già hanno. Inutile dire che questa accoglienza ha fatto subito notare chi è il leader del gruppo e Roberto Ciufoli si è subito adeguato dicendosi pronto a seguire queste regole ma anche a mettersi in gioco appena possibile. Proprio lui si è subito messo a lavoro per la pesca insieme a Miryea contenta e convinta di poter usare tutti quei pesci che arrivano fino a riva per una bella cena ma senza molto successo.

ROBERTO CIUFOLI/ "Sta bene, tornerà in gioco appena possibile" (Isola dei famosi)

Roberto Ciufoli fallisce la pesca con Miryea e…

Alla fine l’attore è riuscito a portare a casa solo un granchietto con il quale i Rafinados hanno potuto condire il loro riso ma senza molto altro. Roberto Ciufoli arrivato dai Rafinados ha subito spiegato di essere contento di essere all’Isola dei Famosi 2021 e di volersi dare subito da fare visto che nella vita ha viaggiato spesso perché suo padre era rappresentante e lo portava spesso in giro con buona pace della mamma. In effetti l’attore si è messo subito a controllare il fuoco, a trovare legna per fare una riserva e poi si è messo a lavoro anche per portare a casa la pesca, cosa sarà in grado di fare? Quello che è certo è che i naufraghi lo hanno accolto molto bene e che non rischia di sicuro la nomination questa sera.

