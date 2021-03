Roberto Ciufoli incidente, come sta/ Torna in gara a L’isola dei Famosi?

Roberto Ciufoli come sta? Il comico e attore non è nemmeno approdato in Honduras a L’Isola dei Famosi che è stato già vittima di un incidente. Nulla di preoccupante, ma durante una prova immunità il modello Akash Kumar nel gettarsi da una palafitta è caduto accidentalmente sul comico e attore; in particolare il modello è caduto sulla spalla di Ciufoli che poco dopo è dovuto ricorrere all’aiuto dei medici. Il comico della Premiata Ditta, infatti, è stato mediato e fasciato e dopo la prima diretta di lunedì scorso è ricorso anche ad un check up medico. Nonostante l’incidente, Ciufoli è tornato in diretta dimostrando grande forza, ma anche ironia visto che ha scherzato dicendo: “ho pensato di mettermi elegante, sono venuto in-gessato” mentre si mostrava con tanto di fasciatura alla spalla.

Valentina Persia/ Risate e battute ma lavoro? Non pervenuta... (Isola dei Famosi)

Roberto Ciufoli incidente a L’Isola dei Famosi 2021

Ma a distanza di una settimana come sta Roberto Ciufoli della Premiata Ditta? Il comico durante la prima puntata della nuova edizione dell’isola è rimasto coinvolto, malauguratamente, in un piccolo incidente avvenuto accidentalmente per una caduta di un compagno. Costretto a lasciare il gioco in tanti si stanno domandando come e quanto il comico rientrerà in gioco. Al momento non è dato sapere di più, anche se la grande macchina dell’isola ha confermato che Ciufoli sta bene, deve soltanto riprendersi dalla botta. A dare qualche informazione in più però è stato Massimiliano Rosolino, l’inviato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che ha rivelato: “sta bene, ha fatto tutti gli aggiornamenti del caso e tornerà appena potrà aiutare i suoi compagni!”. Possibile che Ciufoli torni in gara come concorrente naufrago proprio questa sera durante la terza diretta del reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Brando Giorgi/ Elisa Isoardi lo ha puntato: "Ha già sbagliato tutto!"Isola dei Famosi 2021, scambio tra Burinos e Rafinados?/ Nuove squadre in arrivo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA