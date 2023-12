Roberto Ciufoli: “Per Theodora Bugel fu un colpo di fulmine”/ “Eravamo vicini di casa poi…”

Roberto Ciufoli e la moglie Theodora Bugel sono stati ospiti stamane negli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane. L’occasione è stata propizia per raccontare il loro grande amore. “Theodora non ama essere sotto i riflettori – esordisce il noto attore comico – siamo insieme da 20 anni – aggiunge scherzando – ormai arriva l’encomio solenne da parte del presidente della repubblica”. Theodora conferma: “Stiamo insieme da 20 anni, un grande amore nato come? Lui era il mio vicino di casa, sempre a Roma, lui veniva a bussare per avere… ogni scusa era buona”. Quindi Roberto Ciufoli ha proseguito: “Noi vivevamo alla periferia di Roma, un casale con tanti appartamenti, sapevo di avere la vicina di casa carina ma non la incontravo mai, finalmente un giorno l’ho incontrata e da quel momento è stato un colpo di fulmine”.

Roberto Ciufoli frecciata agli ex naufraghi/ "Ragazzi muscolosi che senza telefonini e social erano morti"

E ancora: “Io sapevo dove lavorasse e tutte le strade passavano da quel posto, alla fine l’ho presa per stanchezza”. I due hanno due figli, uno già grande e un altro più piccolo: “Il figlio più grande si chiama Jacopo – ha proseguito Roberto Ciufoli – si amano con quello piccolo, hanno 21 anni di differenza, ho un ciclo produttivo come una megattera, quindi sono un po’ preoccupato per il prossimo”, ma Theodora ha replicato, scherzando: “No no, lo fai con un’altra il prossimo…”. E Roberto Ciufoli ha scherzato: “Fra un po’ finisco sotto i ponti a Roma”.

ROBERTO CIUFOLI E TELETHON

L’ospitata di Roberto Ciufoli a Storie Italiane è stata anche occasione per promuovere la ricerca Telethon. Per l’occasione ha spiegato: “Per tanti anni con la Premiata Ditta abbiamo supportato Telethon, che fa una raccolta all’anno pubblica ma l’impegno dura tutto l’anno, poter donare a Telethon non significa fare un’azione buona solo perchè è Natale, è una cosa che dura tutto l’anno e i risultati si vedono”. Donare è sempre molto importante, non è solo un gesto d’amore ma un aiuto concreto alla ricerca.











