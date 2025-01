Roberto e Daniela sono i genitori di Ilary Blasi, a cui la conduttrice è estremamente legata. Entrambi lontani dai riflettori e dalla vita mondana, sono comunque molto presenti nella quotidianità della figlia. Di loro non si hanno moltissime informazioni, se non quelle che trapelano sul web, grazie anche ad alcune dichiarazioni della stessa Ilary. A quanto pare suo padre Roberto, grande appassionato di film western, aveva un buon rapporto con l’ex compagno Francesco Totti.

Lo stesso si può dire di mamma Daniela, che è stata molto vicina a sua figlia durante la separazione. Non a caso, la Blasi non perde occasione per elogiarla, come fatto sui social in occasione del suo compleanno. “Tanti auguri a te, anima stupenda”, le parole della conduttrice di Battiti Live nelle sue storie su Instagram, aggiungendo un cuore vicino allo scatto con mamma.

Insomma i genitori di Ilary Blasi hanno sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella sua vita e tuttora sono al centro della quotidianità e dei pensieri della showgirl. “Siamo una famiglia molto numerosa, ho i miei genitori, che vivono accanto a me, ho mia nonna e i miei figli”, aveva raccontato in una bella intervista a Silvia Toffanin.

“Siamo molto uniti, tra noi regnano l’amore e la serenità”, aveva sottolineato Ilary Blasi, spendendo parole al miele per i suoi genitori ed esprimendo grande riconoscenza per i valori che hanno saputo trasmetterle fin da giovanissima. Oggi Roberto e Daniela non possono far altro che essere felici per la nuova storia d’amore che sta vivendo la figlia Ilary, che ha riaperto il suo cuore con Bastian Muller dopo la rottura dolorosa con Francesco Totti.

