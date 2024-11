Genitori Flavia Vento, chi sono e cosa sappiamo di loro

Roberto e Francesca sono i genitori di Flavia Vento. Del padre e della madre della scrittrice e showgirl non si hanno moltissime informazioni, al di là di alcuni cenni biografici. Il padre Roberto Vento, ad esempio, è un affermato imprenditore, mentre della mamma, Francesca, sappiamo solo che è una donna dalle origini olandesi. Dalla relazione tra i i suoi genitori è nata anche Sabina, la sorella con cui Flavia ha avuto negli un rapporto difficile e controverso. Dopo la sua partecipazione lampo al Grande Fratello di alcuni anni fa, Flavia Vento si ritrovò infatti a discutere in maniera molto accesa con la sorella, dopo aver essersi lasciata scappare qualche accusa di troppo genitori.

E sua sorella Sabina, in difesa della famiglia, non ci ha pensato due volte a mettere i puntini sulle i. “Non può prendersela con i nostri genitori a 43 anni. Umanizza i suoi cani, ci dorme insieme. Penso che lei si senta sola, come può un uomo dormire in un letto con sette cani?”, tuonò seccata Sabina a Domenica Live.

Flavia Vento e quella sensazione di essere stata “abbandonata” dai genitori

Parole forti, probabilmente dette in buona fede. Perché Sabina, pur non condividendo molte delle scelte di Flavia, tiene alla sorella. “Sono sconvolta da queste dichiarazioni. Dallo psicologo non ci devo andare, perché non ho problemi. Ho smesso di bere grazie alla preghiera e non ho bisogno di uno psicologo”, replicò Flavia che fece intendere di sentirsi abbandonata dalla famiglia e dai genitori.

Un’accusa a cui Sabina non ha replicò direttamente, ma che ritenne inaccettabile. Proprio in quel confronto, disse a Flavia che sarebbe dovuta rimanere nella casa del Grande Fratello, per non sprecare un’opportunità di lavoro importante. Ma per quest’ultima, evidentemente, non era così fondamentale. Oggi in che rapporti sono Flavia e sua sorella? E soprattutto, che aria tira coi genitori? Chissà se nell’intervista a Belve, per la Vento ci sarà spazio per parlare di suo padre Roberto e mamma Francesca.

