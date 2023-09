Roberto Farnesi: “Mia figlia è un’emozione straordinaria”/ “Il Paradiso delle signore? Ci sarà un ritorno..”

Roberto Farnesi e l’amore per la figlia: “Non vedo l’ora di tornare da lei”

Roberto Farnesi, attore della nota soap Il Paradiso delle signore, è diventato papà della piccola Mia nata dall’amore con la compagna Lucya Belcastro. Ai microfoni de La volta buona condotto da Caterina Balivo , ha parlato del legame con la sua bambina di cui è già molto geloso: “Con Lucya questa è la volta buona è nata Mia che è un’emozione straordinaria.“

Lontano da casa per le riprese della serie, l’attore ammette: “Non vedo l’ora di tornare a casa da lei. Abbiamo aspettato abbondantemente per averla. Comincia a dare i primi segnali che somiglia al padre, un po’ teppista” dice ironicamente: “E’ tremenda“. E’ stata proprio sua figlia a dare a Farnesi la forza di superare il morte della madre, momento molto doloroso: “Mi dà la forza di andare avanti: lei è energia pura, è vita nuovo, è il mio capolavoro. Da quando è nata, ha rivoluzionato la mia esistenza e anche in questo momento riesce a strapparmi un sorriso” affermava a Nuovo TV.

Roberto Farnesi anticipa un dettaglio della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Ai microfoni di Caterina Balivo, nel salotto de La volta buona, Roberto Farnesi ha concesso una piccola anticipazione agli appassionati de Il Paradiso delle Signore. La nota e amatissima fiction di Rai 1 sta andando in onda con la nuovissima stagione che porta anche attori nuovi nel cast.

“Posso anticipare che ci sarà un grandissimo rientro molto ambito e atteso. Un rientro femminile di un personaggio che torna dal passato“ afferma l’attore che decide, per ragioni ovvie, di non suggerire il nome in questione. Chi sarà mai? Secondo alcune indiscrezione, potrebbe trattarsi di Marta la figlia del commendatore Guarnieri. Si tratterà davvero di lei? Al momento, non rimane che seguire la fiction per saperne di più.

