Roberto Farnesi: “Mia madre? Una perdita enorme”/ “La mia bambina mi dà la forza”

Roberto Farnesi e il dolore per la perdita della madre Maria Angela

Roberto Farnesi, attore della soap Il paradiso delle signore daily, ha perso sua madre Maria Angela da poche settimane. La donna è scomparsa il 18 luglio all’età di 82 anni e l’attore era molto legato a lei. L’interprete ha, infatti, perso suo padre quando era piccolo e da allora ha costruito un legame fortissimo con la sua mamma.

Roberto Farnesi, morta la mamma Maria Angela/ Con la figlia dopo il lutto “ci sei te”

In occasione di un’intervista al settimanale Nuovo TV, il volto del cinema racconta il lutto: “Perdere un genitore è un dolore enorme, ma adesso io sono di nuovo al lavoro e la vita va avanti“. A dargli forza è la piccola Mia, figlia nata dall’amore con la compagna Lucya Belcastro: “Mi dà la forza di andare avanti: lei è energia pura, è vita nuovo, è il mio capolavoro. Da quando è nata, ha rivoluzionato la mia esistenza e anche in questo momento riesce a strapparmi un sorriso“. Roberto Farnesi è felice di aver potuto far conoscere alla mamma la sua nipotina prima che morisse: “Proprio per questo mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale“. E ancora: “Si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei, fino all’ultimo, nella sua casa proprio come desiderava“.

ROBERTO FARNESI/ “Da 5 mesi padre ma in passato sono stato un tombeur-de-femmes…”

Roberto Farnesi in vacanza con le sue donne e poi subito sul set con tante novità

Roberto Farnesi, sta cercando di combattere il lutto per la madre con l’amore per le sue donne: la figlia e la compagna. Proprio con loro si è recato in vacanza, come racconta a Nuovo TV: “Abbiamo fatto le vacanze prima che io tornassi sul set; prima c’è stato il battesimo di Mia, poi siamo andati al mare. Ci godremo la mia meravigliosa Toscana“.

Roberto Farnesi ha anche parlato delle novità della soap in cui impersona il cinico uomo d’affari Guarnieri: “Non solo arriva una nuova location nella soap, ma Guarinieri è anche deciso a godersi la sua storia d’amore con la stilista dei grandi magazzini, Flora Gentile Ravasi, con cui è scappato alla fine della scorsa stagione”.

Roberto Farnesi: "Con mia figlia Mia ho scoperto la paura"/ "Terrorizzato da tutto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA