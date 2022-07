Roberto Farnesi, morta la mamma Maria Angela/ Con la figlia dopo il lutto “ci sei te”

Roberto Farnesi, è morta la mamma: grave lutto per l’attore

Grave lutto per il celebre attore di fiction e soap, Roberto Farnesi: è morta l’amata mamma Maria Angela Saettini. Stando a quanto reso noto da LaNostraTv.it, che cita a sua volta Il Tirreno, la donna sarebbe deceduta nel pomeriggio dello scorso 18 luglio, proprio il giorno prima del compleanno del figlio. Un duplice dolore per Farnesi, interprete tra le altre cose anche de Il paradiso delle signore. Al momento non si conoscono le cause della morte della donna. Nei giorni del grande lutto e del dolore incolmabile, Roberto Farnesi, da sempre molto riservato, ha preferito il silenzio.

Tuttavia proprio in queste ore l’attore è tornato nuovamente attivo sui social postando una Storia dal mare con la compagna e la figlia ed ha poi postato una foto, sempre dal mare, con un messaggio particolarmente malinconico: “Per fortuna che ci sei te”, riferendosi alla piccola che nello scatto stringe tra le sue braccia. Tra i commenti non mancano quelli di solidarietà all’attore star de Il Paradiso delle signore: “Nell’abbraccio della tua bimba troverà anche un po’ della tua mamma”, ha scritto una sua follower, “Coraggio Roberto, lei sarà al tuo fianco sempre”, ha aggiunto un’altra.

Roberto Farnesi e il rapporto speciale con mamma Maria Angela

Secondo le informazioni sulla mamma di Roberto Farnesi, la signora Maria Angela Saettini morta nei giorni scorsi, la donna avrebbe compiuto il prossimo mese 83 anni. Nelle varie intervista rilasciate dall’attore toscano, lo stesso nel parlare dei suoi genitori li aveva descritti come delle presenze rigide. Lo scorso novembre però Farnesi aveva regalato alla mamma la gioia di diventare nonna per la prima volta della sua primogenita Mia.

Proprio commentando le sensazioni della madre in seguito alla nascita della prima nipotina, Roberto Farnesi aveva detto in una intervista ripresa da LaNostraTv: “Mia madre è felicissima l’altra notte nonostante l’età è rimasta in piedi in attesa della bella notizia e non vede l’ora di vedere la sua nipotina”. Un rapporto intenso, quello tra madre e figlio, uniti da tanti elementi, tra cui anche la differenza di età con la compagna Lucya Belcastro di ben 25 anni, la stessa dei suoi genitori: “È la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni”. Farnesi perse il padre molto giovane, a soli 23 anni e da allora si è sempre dato da fare per aiutare la madre.

