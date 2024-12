Chi è Roberto Mancini: tutto sull’ex Ct della Nazionale

Roberto Mancini, ex calciatore nonché ex Ct. della Nazionale italiana di calcio è il padre di Camilla Mancini, ospite della puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 14 dicembre 2024, per raccontare la sua malattia. Classe 1964, è considerato una delle migliori mezzepunte della storia del calcio italiano. Dopo l’addio al calcio giocato, ha scelto di continuare a lavorare nello sport diventando così uno degli allenatori più apprezzati.

In carriera, ha allenato squadre importanti come Lazio, Fiorentina, Manchester City, Inter, Galatasaray fino a sposare il progetto della Nazionale Italiana di calcio con cui ha vinto fli Europei nel 2020. Una carriera brillante quella di Mancini che non ha rinunciato a formare una famiglia nonostante i tanti impegni professionali che, ancora oggi, lo portano lontano dai propri affetti.

Roberto Mancini: i figli

Roberto Mancini è stato sposato con Federica Morelli, da cui ha avuto tre figli: Filippo (nato a Genova il 13 ottobre 1990), Andrea (nato a Genova il 13 agosto 1992) e Camilla (nata a Genova il 6 febbraio 1997). Il matrimonio tra i due, però, dopo diversi anni, è finito. Il 26 giugno 2015 ha annunciato di aver avviato le pratiche per la separazione e il divorzio dalla moglie. Dal 2016, invece, l’allenatore è legato alla 44enne Silvia Fortini, che lavora come avvocato.

Con i figli, ha un rapporto speciale e a fare una dedica all’intera famiglia è stata Camilla che, su Instagram, ha pubblicato una vecchia foto scrivendo: “La famiglia è la patria del cuore. Grazie di esserci”, le dolci parole della terzogenita dell’allenatore che convive con una paresi facciale come ha raccontato lei stella spiegando di aver attraversato anche dei momenti difficili.

