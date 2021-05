Roberto Mancini, Storia vera Io non mi arrendo/ Poliziotto eroe della terra dei fuochi: ‘vittima del dovere’

Io non mi arrendo, ecco la storia Vera di Roberto Mancini il poliziotto che scoprì la Terra dei fiochi

Si basa sulla storia vera del poliziotto Roberto Mancini la sceneggiatura di Io non mi arrendo, la miniserie tv in onda questa sera in replica su Rai1 con i primi due episodi che ci introducono nella drammatica vicenda della terra dei fuochi, una terra – quella tra le province di Napoli e Caserta – segnata cioè dallo sversamento di rifiuti tossici all’interno delle discariche abusive entro cui si sviluppano i roghi caratteristici. La vicenda è correlata ai business delle cosiddette ‘ecomafie’, una realtà in parte smascherata dal poliziotto Mancini a partire dal 1994, anno di inizio delle indagini sul clan dei Casalesi, principali attori del traffico dei rifiuti.

La carriera in Polizia di Roberto Mancini

Roberto Mancini nasce a Roma nel 1960. Nella capitale frequenta il Liceo Ginnasio Statale Augusto, per poi arruolarsi nel 1980 nella Polizia di Stato. La sua attività più importante è legata proprio alle indagini sulla camorra e sui loro affari nella terra dei fuochi: nel corso degli anni, insieme alla sua squadra, ha prodotto una ricca informativa che nel 1996 consegnò alla direzione distrettuale antimafia di Napoli, scoprendo che il principale intermediario tra le aziende e i Casalesi era in realtà l’avvocato Cipriano Chianese, soprannominato ‘re’ delle ecomafie. Tra il 1998 e il 2001, Mancini collaborò con la Commissione rifiuti della Camera, per la quale esplicò diversi incarichi in Italia e all’estero. Il contatto ravvicinato con rifiuti tossici e radioattivi lo portò a contrarre il linfoma non-Hodgkin, che gli venne diagnosticato ufficialmente nel 2002.

Roberto Mancini, una ‘vittima del dovere’

La malattia dipendeva evidentemente da ‘causa di servizio’, motivo per cui a Mancini fu attribuito un indennizzo di 5 mila euro. Secondo Roberto Mancini, quella somma era insufficiente anche solo per il rimborso delle spese mediche. Morì il 30 aprile 2014 lasciando la moglie e una figlia. I suoi funerali si tennero a Roma presso la basilica di San Lorenzo al Verano. Presenti numerosi rappresentanti della Polizia di Stato e il parroco del rione Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello. Dopo la scomparsa, su iniziativa dei conoscenti e anche di alcuni politici, gli fu riconosciuto lo status di ‘vittima del dovere’.

