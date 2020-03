Roberto Parli, marito Adriana Volpe/ Lei: “Provata per la perdita di mio suocero”

Nei gironi scorsi, Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha dovuto fare i conti con uno dei momenti più difficili della sua vita: la perdita di suo padre. Ernesto Parli, questo il nome dell’uomo, si è spento all’età di 76 anni dopo aver contratto il coronavirus, una vicenda che ha sancito anche la conclusione del percorso della conduttrice nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Che stesse succedendo qualcosa di molto grave, in realtà, era già noto a tutti dalla scorsa settimana: alcuni utenti sui social avevano segnalato un’inspiegabile assenza di Roberto Parli dai suoi profili social, mentre i telespettatori del reality, osservando i comportamenti di sua moglie Adriana, avevano notato, in contemporanea, uno stato d’animo piuttosto insolito. Diverse le ipotesi formulate in quei giorni, che si sono concluse con l’abbandono del reality da parte della Volpe.

ROBERTO PARLI, LUTTO PER LA PERDITA DI SUO PADRE ERNESTO

Oggi sappiamo che Adriana Volpe ha abbandonato il Grande Fratello Vip 2020 poiché il padre di Roberto Parli, positivo al coronavirus, ha subìto un peggioramento del suo stato di salute che, nel giorni successivi, ne ha determinato la morte. Di fronte a tanta sofferenza, sono diversi i messaggi di cordoglio arrivati all’indirizzo di Roberto Parli, il quale, almeno per il momento, ha scelto di restare in silenzio. A parlare, per lui, è stata sua moglie Adriana, che nell’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola dal 25 marzo, ha ammesso di essere stata “travolta dalla notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa”. Dopo settimane vissute isolata da tutto e da tutti, spiega la Volpe, non è stato facile “precipitare della situazione sia sua, sia globale e del virus che ce lo ha portato via. Ancora non trovo parole, sono sincera”.

ADRIANA VOLPE: “UN MOMENTO DELICATO”

La lunga permanenza che l’ha tenuta per molto tempo lontana da suo marito, Roberto Parli, l’abbandono della casa del Grande Fratello Vip 2020, il ritorno in una realtà profondamente diversa a quella che aveva lasciato, il dover fare i conti con un dolore così grande hanno profondamente segnato Adriana Volpe. Oggi, per la showgirl, è infatti difficile spiegare quale sia il suo stato d’animo, e anche rispondere alla semplice domanda “come stai”, spiega, “è molto complicato”: “Diciamo che navigo a vista”, ha ammesso nell’intervista concessa nell’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove ha aggiunto inoltre di aver ritrovato la serenità accanto a suo marito, Roberto Parli, e alla loro piccola Giesel: “Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero – ha precisato la Volpe – ma al contempo felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento, in particolare per Gisele”.



