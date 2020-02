Auguri San Valentino 2020 Vip/ Da Marco Bocci a Martina Colombari: “è il giorno…”

Il giorno di San Valentino non potevano mancare gli auguri dei vip. Nel giorno dell’amore del 2020, i personaggi del mondo dello spettacolo hanno dato il via alla giornata augurando “Buon San Valentino” non sono al proprio partner, ma anche a tutti i propri fans. Federica Pellegrini, la regina del nuoto italiano, infatti, ha condiviso un messaggio dedicato non agli innamorati, ma all’amore in genere. “E da allora sono perché tu sei e da allora sei, sono e siamo e per amore sarò, sarai, saremo”, scrive citando Pablo Neruda. Poi aggiunge: “oggi è il giorno dell’Ammmoreeee. Buon San Valentino a tutti”, accompagnando il messaggio da una serie di faccine sorridenti e da tanti cuori rossi. Più romantico, invece, il messaggio di Martina Colombari che, sotto una splendida foto in cui abbraccia il marito Billy Costacurta, scrive: “buon San Valentino amore mio”.

Auguri San Valentino 2020 Vip: i messaggi di Marco Bocci, Roberta Capua e…

Marco Bocci, direttamente dal set di un nuovo progetto, ha fatto gli auguri di San Valentino non solo alla moglie Laura Chiatti, ma anche ai figli Enea e Pablo. Sotto una dolce foto di famiglia, infatti, ha scritto: “Auguri amori miei,…… auguri auguri a tutti e buon San Valentino”. Più generici gli auguri di Roberta Capua e Veronica Maya che si sono limitate a scrivere a tutti un “buon San Valentino” mentre Monica Leofreddi, per celebrare il giorno dell’amore, ha scelto di condividere una foto del suo matrimonio. Elisa D’Ospina, invece, modella curvy ed esperta di moda del programma di Raidue “Detto fatto” ha lanciato un messaggio d’amore a tutte le donne esortandole ad amarsi un po’ di più. “La cosa più saggia che puoi fare in questo San Valentino è amarti un po’ di più”, scrive. Giovanna Civitillo, infine, sotto una foto in cui è con il marito Amadeus, usa le parole di Francesco Gabbani per celebrare l’amore: “Ma … se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa”.



