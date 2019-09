Roberto Poletti a Vieni da me/ “Valentina Bisti? Insopportabile, mi costringe a…”

Roberto Poletti, conduttore di Uno Mattina, si racconta ai microfoni di Vieni da me attraverso le emoticon. Dopo l’intervista sulla lavatrice di Alba Parietti, Roberto Poletti si racconta ai microfoni di Caterina Balivo attraverso gli incontri importanti della sua vita. Si parte da Valentina Bisti, sua collega al timone della trasmissione mattutina di Raiuno.”E’ insopportabile perchè mi costringe ad andare in palestra tutti i giorni. Uno arriva da Milano pronto a godersi i cornetti romani con marmellata e crema e me li sequestra. Mi dà questi biscotti senza nessun sapore, caffè senza zucchero, ma la devo ringraziare perchè mi ha guidato dentro questi corridoi della Rai. E’ una splendida compagna d’avventura. Siamo amici nella vita reale, andiamo al mare e in palestra”, spiega Roberto che poi confessa di aver trovato una vera famiglia in Rai.

ROBERTO POLETTI: “IVA ZANICCHI? UNA PERSONA DI GRANDE GENEROSITA'”

Tra le persone del mondo dello spettacolo a cui roberto Poletti è più legato c’è Iva Zanicchi che gli ricorda anche l’adorata mamma. “Iva Zanicchi è una persona a cui tengo molto. Io vengo da una famiglia molto umile che risparmiava su tutto. Su una cosa non risparmiò: quando arrivò Iva Zanicchi nel mio paese, mia madre acquistò il biglietto per andare a vedere il suo concerto. Conosco tanti episodi della vita privata di Iva dove lei ha messo mano al suo per aiutare le persone in difficoltà. Poi, non voglio tradire la privacy di nessuno”, spiega Roberto Poletti che poi riceve, a sorpresa, la telefonata in diretta di Iva Zanicchi – “sono felice di questo tuo successo perchè sei preparato, intelligente, colto e poi devi parlare sempre bene di me perchè sono come la tua mamma”.

