Roberto Russo, marito Monica Vitti/ “Viviamo a Roma nella nostra casa”

Roberto Russo è il marito di Monica Vitti, l’attrice romana protagonista della puntata speciale “Numeri Uno” di Techetechetè su Rai1. Un amore importante quello tra il regista, sceneggiatore e fotografo italiano con una delle dive del cinema italiano. La coppia, infatti, è legata sentimentalmente tantissimi anni: 27 anni di fidanzamento e poi la decisione di sposarsi. Il 28 settembre del 2000, infatti, la coppia dopo 27 anni di fidanzamento hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia in Campidoglio. Un momento davvero speciale per l’attrice che ha voluto sposare l’uomo della sua vita con cui condivide anche la grande passione per la recitazione. In pochi sanno, infatti, che Roberto e Monica hanno lavorato anche insieme in alcuni film: il primo è stato “Flirt” del 1983, mentre nel 1986 si sono ritrovati sul set cinematografico di “Francesca è mia”. In realtà oltre al cinema, la “coppia” ha lavorato insieme anche in ambito teatrale durante gli spettacoli “La strana coppia”, “Primapagina”, “Passione mia per la tv”. In ordine temporale l’ultimo spettacolo portato in scena è stato “Scandalo Segreto” del 1988 con Monica impegnata anche alla regia.

Roberto Russo: “Monica Vitti non è ricoverata in Svizzera”

L’amore di Roberto Russo è da sempre la colonna della vita di Monica Vitti che, improvvisamente, si è ritrovata a dover fare i conti una terribile malattia degenerativa tipo Alzheimer. Per questo motivo l’attrice romana ha deciso di lasciare il mondo del cinema e dello spettacolo ritirandosi così a vita privata; a starle accanto sempre e comunque il marito che continua ancora oggi ad aiutarla contro questo terribile mostro. Anzi a parlare delle reali condizioni di salute di Monica Vitti ci ha pensato proprio il regista e fotografo con una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni di ‘Cinecittànews’: “Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Si tratta di una vera e propria fake news. Desidero pertanto smentire questa voce, che sta circolando con insistenza e che ha rotto, seppur per poco, quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante”. Passano gli anni, ma l’amore di Roberto Russo per la sua Monica è sempre più forte.



