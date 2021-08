Roberto Vecchioni/ L’amore con la moglie Daria Colombo: “I figli? Quattro gioielli”

Quando si parla di cantautori italiani non si può non parlare di Roberto Vecchioni, una delle penne migliori della musica italiana che, con le sue canzoni, ha fatto da colonna sonora a tante generazioni. Nella puntata dedicata ai cantautori italiani, Techetechetè dedica uno spazio anche a Roberto Vecchioni che, insieme alla propria arte, ha continuato ad insegnanre instaurando un rapporto speciale con i suoi studenti. Insegnamenti che Roberto Vecchioni ha dato anche ai suoi quattro figli che rappresentano i suoi più grandi trofei.

Roberto Vecchioni/ “I miei quattro figli? Li ho educati a sognare”

“Ho quattro figli, che sono quattro gioielli di diversità, hanno i loro difetti e hanno le loro attitudini”, ha dichiarato nel 2017 ad Avvenire. “Hanno fatto scelte di vita anche difficili, sono forti e fantasiosi, dolci e inventivi: uno è architetto, uno giornalista, uno si occupa di linguaggio dei media”.

Roberto Vecchioni, l’amore con la moglie Daria Colombo

Quella tra Roberto Vecchioni e la moglie Daria Colombo è una grande e bellissima storia d’amore. L’artista, nel corso di diverse interviste, ha spesso parlato del legame profondo che ha con la moglie con cui ha condiviso tutto ciò che gli è accaduto nella vita.

Daria Colombo, moglie Roberto Vecchioni/ Il figlio Edoardo affetto da una malattia

“Mia moglie è bellissima, 40 anni assieme? Sono pochi. Cos’è l’amore per me? Una bolla meravigliosa che si eleva nell’aria e che guarda tutto ciò che accade intorno, non lo dimentica e non lo perde. Ci difendiamo sempre ma sappiamo che dobbiamo difendere gli altri, è un bellissimo fatto spirituale e fisico, bisogna parlare anche dell’aspetto fisico, è bello quando fisico e spirito sono una cosa assieme”, ha raccontato Vecchioni nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Domenica In a gennaio 2021.

