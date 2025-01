Con Roberto Zappulla, Maria Teresa Ruta ha trovato la felicità che non aveva avuto da precedenti rapporti. I due stanno insieme circa vent’anni e si amano come non mai. Un rapporto forte e saldo che è stato celebrato in più occasioni, per la prima volta nel 2015, in Etiopia. Il loro è un rito che li ha portati a girare il mondo e a dirsi “sì” in diversi Paesi. I due sono pronti a ribadire il loro amore anche in Italia, il Paese dove vivono che però manca all’appello dei matrimoni: è tutto pronto per le loro nozze, al momento rimandate per via della figlia di lei, Guenda Goria, che ha avuto alcuni problemi dopo il parto del piccolo Noah.

Roberto, produttore discografico e televisivo, è anche il Carmelo Zappulla, nato nel 1963. I due stanno insieme dal 2006 e con lui, la conduttrice tv e giornalista sportiva ha trovato l’amore che le era mancato in altre relazioni, soprattutto in quella con Amedeo Goria, il marito, che l’ha più volte tradita. Il loro amore è stato dunque celebrato più volte, a riprova del grande legame che li unisce indissolubilmente.

“Abbiamo un rimpianto”: la rivelazione sul marito di Maria Teresa Ruta

Chi è Roberto Zappulla, il marito di Maria Teresa Ruta? Il grande amore tra la conduttrice tv e il produttore discografico va avanti ormai da vent’anni e per la coppia c’è un solo grande rimpianto: non aver avuto un figlio insieme. Maria Teresa Ruta ha infatti due figli. Nonostante questo, sarebbe voluta diventare mamma un’altra volta. Aveva infatti cominciato un percorso di procreazione assistita ma lo ha poi interrotto prima di una possibile gravidanza.

“Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gian Amedeo potessero soffrire” ha rivelato la conduttrice a “Storie di donne al bivio”. Proprio loro, più avanti, le hanno rivelato che avrebbero accolto con gioia un altro bambino.

