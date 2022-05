Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ Lei “Siamo ancora come due ragazzini!”

Roberto Zappulla, chi è il marito di Maria Teresa Ruta

Roberto Zappulla, celebre produttore discografico, nella vita privata è sentimentalmente legato a Maria Teresa Ruta, la nota conduttrice e giornalista sportiva che ha sposato nel 2015. Prima di unirsi all’ex moglie di Amedeo Goria, Zappulla era stato legato ad un’altra donna, Anna Parziale, dalla quale ha avuto un figlio, Manuel, al quale è particolarmente legato. A proposito di figli, proprio durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip della Ruta era emerso come la donna ed il compagno avessero rinunciato a fare un figlio insieme a causa del senso di colpa che Maria Teresa avrebbe provato nei confronti dei suoi due figli, Guenda e Gian Amedeo. Roberto e la sua compagna vivono attualmente a Luino, sul Lago Maggiore.

Pur essendo molto riservato, l’uomo è spesso intervenuto via social proprio in occasione della partecipazione della sua compagna Maria Teresa Ruta al reality show di Canale 5, anche se da alcuni mesi, invece, è tornato ad essere inattivo su Instagram. In una intervista di qualche tempo fa di Maria Teresa Ruta al settimanale Chi, la stessa aveva detto di considerare Roberto come l’uomo che meritava dopo i numerosi tradimenti del suo ex marito Amedeo Goria.

La passione tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta, nonostante stiano insieme da quasi vent’anni, non accenna affatto a diminuire. E’ stata anzi la stessa Ruta ad ammettere tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Siamo come due ragazzini”. I due, insomma, continuano ad essere sempre molto affiatati e lo dimostrano anche le parole della nota conduttrice ed ex Vippona.

Quando infatti è stato possibile uscire dall’Italia con maggiore libertà causa emergenza Covid rientrata, Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta si sono concessi la loro prima vacanza fuori dall’Italia, optando per la Repubblica Dominicana: “Siamo stati in vacanza e non abbiamo mai smesso di ridere e di fare l’amore. Ma l’amore quello vero, non la cosiddetta chimica artistica di Alex Belli e Soleil Sorge”, aveva commentato la Ruta con la sua consueta verve tra le pagine del settimanale Chi. Più riservato invece il celebre produttore, che ha sempre mantenuto un basso profilo intervenendo il meno possibile anche durante la partecipazione della compagna al reality di Canale 5.

