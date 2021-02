Robin Hood – L’origine della leggenda/ Su Rai 2 il film con Taron Egerton

Questa sera, giovedì 18 febbraio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il film “Robin Hood – L’origine della leggenda”. Il film, diretto da Otto Bathurst nel 2018, vede come protagonista principale Taron Egerton dei panni dei Robin Hood, Jamie Foxx e Ben Mendelsohn. L’accoglienza del pubblico, nonostante i buoni propositi dettati anche da un cast di tutto rispetto, si è dimostrata decisamente negativa: il film, infatti, è stato stroncato dalla critica, con un indice di gradimento complesso pari ad appena al 30%.

Robin Hood – L’origine della leggenda, la trama del film

Robin di Loxley (Taron Egerton) parte per la Terza Crociata, abbandonando la sua amata Marian (Eve Hewson). In Terra Santa, durante un scontro si imbatte in un abile guerriero saraceno. Robin viene salvato dal capitano Guy di Gisborne (Paul Anderson), che taglia una mano al suo avversario e ne uccide il figlio. Robin si oppone alla decisione del suo superiore e viene rimandato in Inghilterra. Tornato in patria scopre che la città è caduta in rovina, il popolo è esasperato e la povertà dilaga in ogni dove, a causa anche dello spietato Sceriffo di Nottingham (Ben Mendelsohn) che impone pesanti tributi alla popolazione. Inoltre Marian, dato che Robin era stato dato per morto, si è trovata un altro uomo, Will Tillman (Jamie Dornan). Un giorno Robin incontra John (Jamie Foxx), il guerriero con cui si era scontrato in Terra Santa e che lo aveva seguito fino in Inghilterra. L’uomo vuole vendicare suo figlio e minare il potere dello sceriffo, che gode dell’appoggio della Chiesa in Inghilterra. L’uomo addestra Robin per farlo diventare un ladro di professione…



