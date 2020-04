Robinson Crusoe/ Video, su Italia 1 il film d’animazione dal noto romanzo (25 aprile)

Pubblicità

Robinson Crusoe va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 25 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film che è stato realizzato nel 2016 grazie ad una coproduzione tra Belgio e Francia alla quale hanno preso parte diverse case cinematografiche tra cui la nWave Pictures mentre la distribuzione quantomeno ai botteghini italiani è stata gestita dalla casa cinematografica della Notorious pictures. La regia di questo film è stata condivisa da Vincent Kesteloot e Ben Stassen mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Lee Christopher, Domonic Paris e Graham Welldon e le musiche della colonna sonora sono state composte da Ramin Djawadi.

Robinson Crusoe, la trama del film

Ecco la trama di Robinson Crusoe. Ci troviamo in una classica isola deserta che si trova esattamente all’interno dell’Oceano Pacifico e dove vivono esclusivamente degli animali tra cui un pappagallo di nome Martedì. La sua vita scorre in maniera tranquilla insieme agli altri animali che popolano l’isola tra quelle che sono le esigenze riguardanti soprattutto di genere alimentare. Un giorno l’attenzione del pappagallo e degli altri animali è indirizzata ad una enorme nave da crociera che purtroppo sta facendo i conti con una serie di problematiche che praticamente la portano alla deriva. L’unico uomo che sembra essere riuscito a salvarsi da questa terribile tragedia scatenata soprattutto da una violenta tempesta si chiama Robinson Crusoe e riuscirà a raggiungere la spiaggia della piccola isoletta insieme al suo inseparabile amico a quattro zampe.

Non appena il pappagallo vede arrivare sulla spiaggia dell’isola l’uomo a differenza degli altri animali non scappa ed anzi gli va incontro in quanto da sempre sta coccolando l’idea di poter lasciare un giorno che l’isola deserta e viaggiare per scoprire tutte le straordinarie bellezze presenti sulla terra. Il pappagallo fa subito amicizia con l’uomo e soprattutto con lui stringe un forte legame di collaborazione che permetterà ad entrambi di trarne vantaggio per le rispettive esigenze in quanto Robinson si renderà conto che per sopravvivere in quella terra selvaggia sarà necessario il supporto dei suoi amici animali. Il sodalizio si dimostrerà molto importante soprattutto nell’economia del controllo dell’isola con alcuni gatti selvatici pronti ad attaccare i poveri animali per cercare di avere il controllo e quindi il potere su tutta l’isola.

