Mirella Costa, chi è l’ex moglie di Roby Facchinetti/ Nove anni di matrimonio con due figlie

Roby Facchinetti, il leader dei Pooh, è stato sposato per nove anni con l’ex moglie Mirella Costa. Dal 1970 al 1979, Mirella Costa e Roby Facchinetti sono stati mariti e mogli condividendo gioie e dolori. Dalla loro unione sono nate anche due splendidi figlie, le maggiori dell’artista. Si tratta di Alessandra e Valentina: la prima è una stilista molto conosciuta nell’ambito della moda, mentre della seconda sono davvero pochissime le informazioni. Come poche sono le informazioni sul conto della prima moglie di Roby Facchinetti. Quello che possiamo dirvi è che Mirella Costa e Roby Facchinetti si sono incontrati prima degli anni ’70, visto che nel 1970 hanno deciso di pronunciare il lieto “si” e di sposarsi.

Sono anni di grandi successi per i Pooh dove Roby Facchinetti diventa leader indiscusso. A supportarlo a casa c’è Mirella, non solo la moglie, ma anche una roccia che lo ha aiutato in tutti i momenti di difficoltà regalandogli anche la grande emozione di diventare padre.

Roby Facchinetti e il matrimonio con l’ex moglie Mirella Costa

Il matrimonio tra Roby Facchinetti e la ex moglie Mirella Costa è durato dal 1970 al 1970. Nove anni d’amore suggellato dalla nascita di due splendide figlie che sono legatissime ad entrambi i genitori. Non è dato sapere come mai sia finita tra Roby Facchinetti e l’ex moglie Mirella Costa, visto che la voce dei Pooh non ha quasi mai parlato di lei. Un silenzio che è stato rotto in rarissime occasione dalla prima figlia Alessandra, l’unica che si è sbottonata parlando della sua famiglia e della mamma.

“Ci hanno sempre aiutato a capire chi eravamo” – ha dichiarato Alessandra dalle pagine de Il Corriere della Sera parlando di come i genitori siano stati importantissimi e fondamentali nella loro crescita. Oggi Mirella è diventata anche nonna, visto che la figlia Valentina ha avuto un figlio di nome Andrea Francesco.











