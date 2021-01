Rocca cambia il mondo/ Su Rai 3 il film con Barbara Sukowa e Mina Tander

Rocca cambia il mondo va in onda oggi, 3 gennaio 2021, alle 14.00 su Rai 3. Un film per ragazzi prodotto nel 2019 da Tobias Rosen in Germania, con la regia di Katja Benrath e la sceneggiatura di Hilly Martinek. La giovanissima Luna Maxeiner veste i panni dell’undicenne stravagante Rocca, tra i protagonisti del film vi sono anche l’attrice russa Barbara Sukowa e l’attrice tedesca Mina Tander, nel cast, inoltre, vi sono Fahr Yardim, Michael Maertens, Cordula Stratmann e Volker Bruche. I costumi sono di Regina Tiedeken e la colonna sonora è di Michael Manzke. Rocca cambia il mondo è una storia per bambini che vedono subito nella giovane protagonista una vera e propria eroina, ma il film è capace di far riflettere sicuramente anche gli adulti.

Rocca cambia il mondo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Rocca cambia il mondo. Rocca è una bambina di undici anni, cresciuta all’interno di una della basi ESA (l’agenzia spaziale europea) in Kazakistan, insieme al padre che qui lavora come astronauta. Quando si trasferisce ad Amburgo, ha finalmente la possibilità di frequentare una scuola vera, ma vive sola in una grande casa. Non ha mai conosciuto la madre perché, purtroppo, è morta di parto dopo averla messa al mondo, mentre il padre è impegnato in missioni spaziali; Rocca sogna di seguire le sue orme e da grande diventare un astronauta anche lei.

A fare compagnia alla bambina è il suo amico inseparabile: un simpatico scoiattolo. Sente molto la mancanza del padre per cui nutre un profondo amore, riesce a vederlo e a parlare con lui tramite le video-chiamate dalla navicella spaziale alla Terra. Rocca trascorre così la quotidianità tra alti e bassi, ma sempre con il sorriso, è una bambina coraggiosa, curiosa e divertente.

A scuola si fa subito notare per il suo modo piuttosto stravagante e spensierato di vedere il mondo e la vita di tutti i giorni. Riesce a mostrare a tutti che la vita si può rendere più semplice collaborando, aiutandosi gli uni con gli altri. Nella sua scuola ci sono dei bulli, ma lei riesce ad affrontarli senza alcun timore. Conosce Caspar, un senzatetto che diventa ben presto un suo grande amico e cercherà di aiutarlo. Ma la cosa più importante per Rocca è conquistare l’affetto della nonna materna, ella, infatti, ritenendola in cuor suo responsabile della morte della figlia, l’ha allontanata da sé e rifiutata. Riuscirà Rocca , con il suo sorriso, a conquistare il cuore della nonna?

