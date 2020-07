Roccella Ionica, 26 migranti positivi/ Santelli a Conte “pronta a bloccare sbarchi”

E’ scoppiata la protesta in Calabria dopo lo sbarco di 70 immigrati del Pakistan, tra cui 20 minori non accompagnati, soccorsi al largo di Caulonia e 26 dei quali risultati positivi al Covid. Come spiega Agi.it, 5 dei positivi (tutti asintomatici) sono minori. Tutti a bordo di un veliero, i migranti sono giunti fino a Roccella Ionica dove poi sono stati avviati i soccorsi. I migranti sono stati così suddivisi: gli adulti tra Amantea e Bova mentre i minori in un albergo a Roccella. Il nuovo sbarco e la relativa notizia della presenza di positivi al Coronavirus ha ovviamente (ed inevitabilmente) fatto esplodere la protesta da parte dei manifestanti che si sono radunati sulla strada statale 18 Tirrenica ad Amantea, in provincia di Cosenza, al fine di bloccare l’arrivo dei 13 migranti sbarcati a Roccella e ora ospitata nel locale Cas. Nonostante siano stati attivati tutti i protocolli di sicurezza da parte della task force dell’Asp Cosenza, la popolazione ha paura e per questo è scesa in strada a manifestare bloccando il traffico. Alla luce di quanto accaduto, non si è fatto attendere l’intervento della presidente della Regione, Jole Santelli che ha scritto una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo un intervento immediato.

ROCCELLA IONICA, 26 MIGRANTI POSITIVI: L’INTERVENTO DELLA SANTELLI

“O il governo interviene subito o blocchiamo gli sbarchi”: così la Santelli ha commentato duramente dopo la notizia di migranti positivi al Coronavirus giunti in Calabria. “Mi aspetto una risposta rapidissima da parte del Governo e avverto che, in caso contrario, non esiterò ad agire, esercitando i miei poteri di ordinanza per emergenza sanitaria”, ha precisato la presidente della Regione, avanzando quale misura proprio il divieto di sbarchi in Calabria. A suo dire negli ultimi giorni si sono verificati sbarchi che non possono essere affrontati con le tradizionali misure fino a qui note. “Solo nella giornata di ieri, ben 27 migranti, sbarcati nel porto di Roccella, sono risultati positivi ed altri, probabilmente, si positivizzeranno nei prossimi giorni. Chiedo, pertanto, al Governo di intervenire, adottando misure volte ad evitare che gli immigrati vengano gestiti, da un punto di vista sanitario, solo dopo il loro sbarco a terra”, ha tuonato. A detta della Santelli, l’unica soluzione potrebbe essere quella di “procedere alla requisizione di unità navali, da dislocare davanti alle coste della regione italiane maggiormente interessate dagli sbarchi, a bordo delle quali potranno essere svolti i controlli sanitari sugli immigrati e potrà essere assicurata, in caso di positività, l’effettuazione del periodo di quarantena obbligatoria”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA