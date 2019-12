Rocco Attisani, ex Ilaria D’Amico/ Famiglia allargata con Gigi e Maria Cecilia

Rocco Attisani è l’ex compagno di Ilaria D’Amico, la giornalista ospite di Verissimo nella nuova puntata in onda sabato 7 dicembre 2019 su Canale 5. L’imprenditore milanese ha vissuto una importante storia d’amore con la bellissima giornalista sportiva; una relazione che li ha visti anche diventare genitori di Pietro. Oggi i due sono in buoni rapporti come conferma il recente servizio di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, che li ha visti riuniti con i rispettivi compagni. La D’Amico è felicemente impegnata con il campione Gigi Buffon, mentre Rocco ha ritrovato l’amore tra le braccia di Maria Cecilia Andretta, la fondatrice di PrivateGriffe e di alfemminile.com. Non solo, la donna è anche amministratore delegato della rivista di moda “L’Officiel”. Una storia d’amore, quella tra l’imprenditore immobiliare e Maria Cecilia Andretta sboccata nel 2014, l’anno che ha visto scoccare l’amore anche tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon.

Ilaria D’Amico: “è milanese: preciso e rispettoso”

Su Rocco Attisani, ex compagno di Ilaria D’Amico, si conosce davvero poco. Alcuni dettagli sul suo carattere sono stati rivelati durante una vecchia intervista risalente al 2010 e rilasciata da Ilaria D’Amico al Corriere della Sera. Allora Rocco e Ilaria erano ancora felicemente innamorati e la giornalista, parlando del compagno al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Rocco è milanese, ligio, preciso, rispettoso. È tra quelli che hanno il diritto di arrabbiarsi. Io sono romana, forse più incline alle sfumature, così a volte mi ritrovo a fare l’avvocato del diavolo, tento di giustificare comportamenti imbarazzanti”. Sull’imprenditore immobiliare milanese si conosce davvero poco; quello che possiamo dirvi che con la compagna Maria Cecilia Andretta è in dolce attesa di un altro figlio. Una notizia che ha reso felice anche la ex compagna Ilaria D’Amico con cui questa estate è stato paparazzato con tanto di foto “famiglia allargata” in occasione del campo estivo del figlio Pietro nato proprio dalla storia d’amore con la giornalista di Sky.

